過萬戶停水！日本秋田連日暴雨釀洪災 恐上萬房屋毀損

日本秋田縣自上週（14日）連日降下「破紀錄」大雨，造成當地大部分地區嚴重淹水。（美聯社）

2023/07/18 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本秋田縣連日降下「破紀錄」大雨，造成當地大部分地區嚴重淹水，政府因應災情發布最高等級5級避難警報，要求全員撤離以策安全。當地居民17日已開始清掃受創家園，但目前仍有萬戶家庭因淨水設施損壞而被迫停水。

綜合日媒報導，秋田縣政府表示，截至17日上午10時，由於14條河流氾濫等原因，縣內首府秋田市、五條目町等13個市町村中有512間房屋遭受淹水破壞，其中，秋田市遭洪水侵襲的範圍廣大，災情調查進展緩慢，知事佐竹敬久當天在救災會議上表示：「秋田市的房屋受損程度可能從數千到數萬之間不等」。

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由於當地淨水設施被洪水淹沒，供水遭切斷，已有約1萬750戶家庭停水，而截至今日上午9時，5個城鎮目前仍有約8600戶家庭無水可用。秋田縣五城目町一位寵物美容老闆更難過表示，「水位一下子就上漲了。冰箱、架子等所有東西散落在水中。現在也停水了，我們連清理都來不及了，目前更沒有重新開幕的打算」。

目前秋田新幹線秋田站至盛岡站仍全天停運，JR東日本秋田分公司表示，因土石流、山崩的風險很高，因此還無法確認受損程度，難以盡速恢復運營。

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