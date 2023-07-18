為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    過萬戶停水！日本秋田連日暴雨釀洪災 恐上萬房屋毀損

    日本秋田縣自上週（14日）連日降下「破紀錄」大雨，造成當地大部分地區嚴重淹水。（美聯社）

    日本秋田縣自上週（14日）連日降下「破紀錄」大雨，造成當地大部分地區嚴重淹水。（美聯社）

    2023/07/18 00:23

    〔即時新聞／綜合報導〕日本秋田縣連日降下「破紀錄」大雨，造成當地大部分地區嚴重淹水，政府因應災情發布最高等級5級避難警報，要求全員撤離以策安全。當地居民17日已開始清掃受創家園，但目前仍有萬戶家庭因淨水設施損壞而被迫停水。

    綜合日媒報導，秋田縣政府表示，截至17日上午10時，由於14條河流氾濫等原因，縣內首府秋田市、五條目町等13個市町村中有512間房屋遭受淹水破壞，其中，秋田市遭洪水侵襲的範圍廣大，災情調查進展緩慢，知事佐竹敬久當天在救災會議上表示：「秋田市的房屋受損程度可能從數千到數萬之間不等」。

    由於當地淨水設施被洪水淹沒，供水遭切斷，已有約1萬750戶家庭停水，而截至今日上午9時，5個城鎮目前仍有約8600戶家庭無水可用。秋田縣五城目町一位寵物美容老闆更難過表示，「水位一下子就上漲了。冰箱、架子等所有東西散落在水中。現在也停水了，我們連清理都來不及了，目前更沒有重新開幕的打算」。

    目前秋田新幹線秋田站至盛岡站仍全天停運，JR東日本秋田分公司表示，因土石流、山崩的風險很高，因此還無法確認受損程度，難以盡速恢復運營。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本秋田縣大雨破紀錄 6條河川氾濫水庫緊急放水
    2023/07/15 18:42

    日本秋田縣大雨破紀錄 6條河川氾濫水庫緊急放水
    日本秋田破紀錄大雨河川氾濫 近萬人撤離
    2023/07/15 14:08

    日本秋田破紀錄大雨河川氾濫 近萬人撤離

    台灣中外製藥蟬聯亞洲企業社會責任獎
    日本梅雨傳災情 議員勸導居民避難「慘遇土石活埋」
    2023/07/13 16:56

    日本梅雨傳災情 議員勸導居民避難「慘遇土石活埋」
    日本九州暴雨2死 緊急疏散逾42萬人
    2023/07/11 05:30

    日本九州暴雨2死 緊急疏散逾42萬人

    傳奇菜市場之子打造PP石墨烯健康王國
    日本西部連日大暴雨 新幹線今早一度停駛
    2023/07/09 13:20

    日本西部連日大暴雨 新幹線今早一度停駛
    致災性暴雨襲九州！140萬人急撤離 淹水災情頻傳
    2021/08/14 18:52

    致災性暴雨襲九州！140萬人急撤離 淹水災情頻傳
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播