尹錫悅訪烏保密到家 出發前要求記者「關電腦封鎖消息」

尹錫悅（左）15日驚喜訪問烏克蘭，與澤倫斯基舉行會談。（法新社）

2023/07/17 16:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓《中央日報》17日披露，南韓總統尹錫悅伉儷在15日閃電造訪烏克蘭，但據悉尹錫悅直到訪問波蘭期間都還沒下定決心是否前往，決定後更將訪烏人數儘可能減少，隨行人員更被要求保持「最高級別保密意識」，以策安全。

據報導，尹錫悅此趟出訪歐洲是為了參加北大西洋公約組織（NATO）在立陶宛的峰會，並順道訪問波蘭，原本預計14日就會返國。然而，當天在華沙一家飯店的媒體中心，記者群原以為準備進行行程總結記者會時，南韓總統辦公室人員無預警表示，「記者們，請關閉筆電。從現在起，請不要錄音，也不要用筆電記錄，更不要透過南韓某特定聊天工具告知任何人現在的情況。」

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在記者聽從安排後，官員繼續表示，「為了大韓民國的國家利益，這次事件非常特別，從現在開始到解除新聞封鎖為止，請勿出任何報導，並請大家向各媒體內部要求配合，確保保密。」官員隨後表明，「（在華沙）應該還要再住2晚，這是關係到國家元首人身安全的國家安全問題，請各位不要聯繫外界，再堅持一下。」至此，尹錫悅即將訪問烏克蘭的計畫第一次公開。

官員向媒體透露消息的時間是波蘭時間14日下午2點30分，尹錫悅在華沙大學發表演講後出發前往烏克蘭的時間則是下午4時40分，中間僅隔2小時又10分鐘。相關負責人不停叮囑記者，「國際電話、有線電話很危險」，「對於必須聯繫的一兩個人，請婉轉告知」，「（15日）凌晨2點之前很危險」，以及「出差時間延後一些，原因以後再解釋」等。

除了尹錫悅和夫人金建希外，訪烏的南韓代表團成員維持最少人數，僅由韓國國家安保室長趙太庸、國家安保室第一次長金泰孝、宣傳首席秘書金恩慧和翻譯人員及部分警衛處相關人士組成，連總統室發言人李度運都留在華沙。警衛處人士還要求眾人「以最高級別的保密意識格外注意」。

據了解，烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）5月中旬訪韓時就公開表示，「烏克蘭隨時都在等待朋友，尹錫悅總統的訪問將為我們帶來很大的力量」，並轉交澤倫斯基給尹錫悅的親筆信。同月稍後，七大工業國集團（G7）在日本廣島開會時，澤倫斯基也在與尹錫悅的會談上親自邀請訪烏。

南韓國家安保室第一次長金泰孝表示，在鄰近北約峰會期間，韓方再次透過外交管道收到烏方邀請，但鑑於國家元首的人身安全和警衛問題，且涉及重大國安事項，所以未能做出決定，這也代表，尹錫悅直到訪問波蘭期間都還在考慮，直到最後一刻才做出（訪烏）決定。

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