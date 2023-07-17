為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美加州驚傳女遊民遭除草機輾斃 家屬目睹分屍現場控草率對待

    美國加州驚傳一起駭人聽聞的命案，一名女遊民日前躺在公園的草叢中休息時，竟被一名駕駛駕駛割草機的工友當場輾斃。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

    美國加州驚傳一起駭人聽聞的命案，一名女遊民日前躺在公園的草叢中休息時，竟被一名駕駛駕駛割草機的工友當場輾斃。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

    2023/07/17 12:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州驚傳一起駭人聽聞的命案，一名女遊民日前躺在公園的草叢中休息時，竟被一名駕駛駕駛割草機的工友當場輾斃，且當死者家屬前往案發現場時，看到現場草坪仍散落著死者的「大塊遺骸」，令家屬氣憤不已，指控相關部門清理草率、對死者不尊重。

    綜合外媒報導，這起憾事發生在加州北部莫德斯托（Modesto）當地時間8日，27歲女遊民克莉絲汀（Christine Chavez）該日晚上躺在比爾德布魯克公園（Beard Brook Park）一處草叢深處休息，當時公園一名工友進行除草工作一時未察，直接開著乘坐式除草機輾過她的身體，導致克莉絲汀慘死，身首異處。

    報導指出，肇事工友當下並未發現自己釀禍，直到他再度行經此路線，才赫然發現草皮上躺著一具肢離破碎的女屍，嚇得他趕緊向警方報案。而死者父親接到消息前往案發現場後，發現女兒的部分遺骸和衣物仍散落在草坪各處，氣得他立刻報警投訴，死者的妹妹也痛批，相關單位不尊重、拙劣的清理態度，讓家屬更加悲痛。

    其餘家屬也提出質疑，克莉絲汀的屍首之所以被相關單位草率處置，全是因為她的身分僅僅只是數千名無家可歸的遊民之一，認為她不該遭受到如此對待，呼籲當局制定法規保護遊民，以防類似憾事再度發生，「不管他們是否無家可歸，他們仍然是人，應該獲得與其他民眾同等的待遇」。

    另據芝加哥大學研究顯示，無家可歸的遊民死亡率，高出一般人3.5倍。當地權益倡議團體執行長馬丁尼斯（Dez Martinez）受訪時表示，「遊民晚上睡覺非常危險，你可能被侵犯、被捅或被殺。等到白天才能睡覺。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    悚！FBI查案在他家驚見40顆人頭 疑犯冷回：「都是我朋友」
    2023/07/16 20:22

    悚！FBI查案在他家驚見40顆人頭 疑犯冷回：「都是我朋友」
    德籍地產大亨泰國慘遭分屍藏冰櫃 警逮2德人涉重嫌
    2023/07/12 15:28

    德籍地產大亨泰國慘遭分屍藏冰櫃 警逮2德人涉重嫌

    痘痘新剋星！啤酒花ｘ水楊酸抗痘大熱銷
    是誰？ 美博物館外有人鑽入地下 他們竟真的住這裡......
    2023/07/11 06:29

    是誰？ 美博物館外有人鑽入地下 他們竟真的住這裡......
    日本狠女肢解70歲老母食用部分遺體 稱殺人「為當靈媒」
    2023/07/04 17:26

    日本狠女肢解70歲老母食用部分遺體 稱殺人「為當靈媒」

    醫曝兩物「舒眠能量」 擺脫睡眠障礙
    38歲遊民被同伴暴打變植物人 獲判賠1246萬
    2023/06/14 10:32

    38歲遊民被同伴暴打變植物人 獲判賠1246萬
    駭人！ 婦偕女兒電鋸分屍阿嬤 屍塊當烤肉湮滅證據
    2023/06/06 14:37

    駭人！ 婦偕女兒電鋸分屍阿嬤 屍塊當烤肉湮滅證據
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播