美加州驚傳女遊民遭除草機輾斃 家屬目睹分屍現場控草率對待

美國加州驚傳一起駭人聽聞的命案，一名女遊民日前躺在公園的草叢中休息時，竟被一名駕駛駕駛割草機的工友當場輾斃。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

2023/07/17 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州驚傳一起駭人聽聞的命案，一名女遊民日前躺在公園的草叢中休息時，竟被一名駕駛駕駛割草機的工友當場輾斃，且當死者家屬前往案發現場時，看到現場草坪仍散落著死者的「大塊遺骸」，令家屬氣憤不已，指控相關部門清理草率、對死者不尊重。

綜合外媒報導，這起憾事發生在加州北部莫德斯托（Modesto）當地時間8日，27歲女遊民克莉絲汀（Christine Chavez）該日晚上躺在比爾德布魯克公園（Beard Brook Park）一處草叢深處休息，當時公園一名工友進行除草工作一時未察，直接開著乘坐式除草機輾過她的身體，導致克莉絲汀慘死，身首異處。

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報導指出，肇事工友當下並未發現自己釀禍，直到他再度行經此路線，才赫然發現草皮上躺著一具肢離破碎的女屍，嚇得他趕緊向警方報案。而死者父親接到消息前往案發現場後，發現女兒的部分遺骸和衣物仍散落在草坪各處，氣得他立刻報警投訴，死者的妹妹也痛批，相關單位不尊重、拙劣的清理態度，讓家屬更加悲痛。

其餘家屬也提出質疑，克莉絲汀的屍首之所以被相關單位草率處置，全是因為她的身分僅僅只是數千名無家可歸的遊民之一，認為她不該遭受到如此對待，呼籲當局制定法規保護遊民，以防類似憾事再度發生，「不管他們是否無家可歸，他們仍然是人，應該獲得與其他民眾同等的待遇」。

另據芝加哥大學研究顯示，無家可歸的遊民死亡率，高出一般人3.5倍。當地權益倡議團體執行長馬丁尼斯（Dez Martinez）受訪時表示，「遊民晚上睡覺非常危險，你可能被侵犯、被捅或被殺。等到白天才能睡覺。」

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