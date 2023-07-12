德籍地產大亨泰國慘遭分屍藏冰櫃 警逮2德人涉重嫌

德國籍地產大亨麥克在泰國失蹤數日後，被發現在一棟屋子的冷凍櫃中，慘遭分屍。警方目前已拘留2名德國籍嫌疑犯，2人涉嫌綁架並殺害麥克。圖為發現麥克屍體的冰櫃。（美聯社）

2023/07/12 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名德國籍地產大亨7月4日被通報失蹤，一個多星期後被發現離奇死在一棟屋子的冷凍櫃中，且慘遭分屍。事件引發泰國社會關注，警方目前已拘留2名德國籍嫌疑犯，2人涉嫌綁架並殺害德國男子。

綜合外媒報導，泰國警察局長庫塔朗（Tawee Kudthalaeng）今日宣布逮捕兩名嫌疑人，一名52歲德籍男子當地時間週二（11）晚間在曼谷被逮捕，另一名47歲德籍女子則在今日上午向警方自首。

請繼續往下閱讀...

事件發生在本月初，62歲德籍地產大亨麥克（Hans Peter Mack），4日告知泰籍妻子要參加一場會議，出門後便一去不回。當天晚上妻子曾收到麥克傳簡訊稱人還在客戶那裡，會再回電。但因為麥克從未用簡訊連絡她，妻子擔心丈夫出事於是報警。

警方9日在芭達雅一幢公寓外停車場找到麥克的賓士轎車，車內多處有疑似冷卻劑或漂白劑的痕跡，警方懷疑麥克遭遇不測，歹徒企圖滅證。隔天晚上，警方追蹤到一台載著冰櫃的可疑黑色皮卡，循線來到芭達雅一棟房屋，在屋內的冰櫃找到數包裝著屍塊的黑色垃圾袋，經確認屍體為麥克。

事件主謀、德籍男子奧拉夫（Oraf Thorsten Brinkmann）是屍體所在租屋處的承租者，11日晚間在曼谷被警方逮捕，另一名德籍女子則在今天上午向警方自首。第3名嫌疑人、27歲巴基斯坦籍男子烏丁仍在逃，據信他曾駕駛黑色皮卡協助運送裝有屍體的冰櫃。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法