為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德籍地產大亨泰國慘遭分屍藏冰櫃 警逮2德人涉重嫌

    德國籍地產大亨麥克在泰國失蹤數日後，被發現在一棟屋子的冷凍櫃中，慘遭分屍。警方目前已拘留2名德國籍嫌疑犯，2人涉嫌綁架並殺害麥克。圖為發現麥克屍體的冰櫃。（美聯社）

    德國籍地產大亨麥克在泰國失蹤數日後，被發現在一棟屋子的冷凍櫃中，慘遭分屍。警方目前已拘留2名德國籍嫌疑犯，2人涉嫌綁架並殺害麥克。圖為發現麥克屍體的冰櫃。（美聯社）

    2023/07/12 15:28

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名德國籍地產大亨7月4日被通報失蹤，一個多星期後被發現離奇死在一棟屋子的冷凍櫃中，且慘遭分屍。事件引發泰國社會關注，警方目前已拘留2名德國籍嫌疑犯，2人涉嫌綁架並殺害德國男子。

    綜合外媒報導，泰國警察局長庫塔朗（Tawee Kudthalaeng）今日宣布逮捕兩名嫌疑人，一名52歲德籍男子當地時間週二（11）晚間在曼谷被逮捕，另一名47歲德籍女子則在今日上午向警方自首。

    事件發生在本月初，62歲德籍地產大亨麥克（Hans Peter Mack），4日告知泰籍妻子要參加一場會議，出門後便一去不回。當天晚上妻子曾收到麥克傳簡訊稱人還在客戶那裡，會再回電。但因為麥克從未用簡訊連絡她，妻子擔心丈夫出事於是報警。

    警方9日在芭達雅一幢公寓外停車場找到麥克的賓士轎車，車內多處有疑似冷卻劑或漂白劑的痕跡，警方懷疑麥克遭遇不測，歹徒企圖滅證。隔天晚上，警方追蹤到一台載著冰櫃的可疑黑色皮卡，循線來到芭達雅一棟房屋，在屋內的冰櫃找到數包裝著屍塊的黑色垃圾袋，經確認屍體為麥克。

    事件主謀、德籍男子奧拉夫（Oraf Thorsten Brinkmann）是屍體所在租屋處的承租者，11日晚間在曼谷被警方逮捕，另一名德籍女子則在今天上午向警方自首。第3名嫌疑人、27歲巴基斯坦籍男子烏丁仍在逃，據信他曾駕駛黑色皮卡協助運送裝有屍體的冰櫃。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「月神」懲俄！德國援烏LUNA無人機
    2023/07/12 15:02

    「月神」懲俄！德國援烏LUNA無人機
    泰國外長董恩：翁山蘇姬健康無虞
    2023/07/12 14:12

    泰國外長董恩：翁山蘇姬健康無虞

    FIT鞏固核心基群
    真的要變天？泰總理帕拉育大選慘敗 宣布退出政壇
    2023/07/12 06:21

    真的要變天？泰總理帕拉育大選慘敗 宣布退出政壇
    泰國惡搞網紅出手了！「洗碗鋼刷」重現天后泰勒絲經典造型
    2023/07/11 12:24

    泰國惡搞網紅出手了！「洗碗鋼刷」重現天后泰勒絲經典造型

    全台最知名客家女星 回春瘦甩八kg
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播