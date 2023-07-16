為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    悚！FBI查案在他家驚見40顆人頭 疑犯冷回：「都是我朋友」

    FBI上週二（11日）在諾特位於肯塔基州的公寓找到40顆人類頭骨。（圖翻攝自推特）

    FBI上週二（11日）在諾特位於肯塔基州的公寓找到40顆人類頭骨。（圖翻攝自推特）

    2023/07/16 20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕哈佛醫學院太平間上月爆出遺體盜賣醜聞，美國聯邦調查局（FBI）著手調查器官買賣黑市，循線查到一名叫諾特（James Nott）的39歲男子，本月11日在其住家發現多達40顆人類頭骨，諾特還淡定地向調查人員表示這些頭骨都是自己的「朋友」。

    根據《CNN》 報導，上週二，FBI探員持搜查令到諾特住在肯塔基州的公寓，進門前還特別詢問諾特家中是否還有其他人，諾特僅稱「只有我死去的朋友」。後續FBI探員在諾特家中發現40顆人類頭骨，有的甚至直接放在床頭邊伴諾特入眠。此外，探員還找到脊髓、股骨、髖骨等人類遺骸、一個印有哈佛醫學院的書包、包括AK-47自動步槍在內等多種殺傷性武器。

    FBI隨後將諾特逮捕，諾特尚未被指控盜賣器官相關罪行，但調查人員發現諾特在2011年因犯下「非法持有未經註冊之破壞性裝置」的聯邦重罪，這次又在其家中發現多樣武器，諾特正面臨違反槍支管制法規指控，法院裁定不可保釋，預計於今年8月4日提審。CNN表示已聯繫諾特的公設辯護人戴克（Aaron Dyke），但尚未收到回應。

    報導指出，FBI調查黑市器官買賣起於去年夏天，賓夕凡尼亞州東彭斯伯勒鎮（East Pennsboro Township）警方接獲舉報，在當地一名叫保利（Jeremy Lee Pauley）的男子家中發現人類器官，保利被逮捕後向調查人員供出一個器官買賣的黑市網絡，查到的其中一名嫌犯就是哈佛醫學院太平間經理洛吉（Cedric Lodge），上月因盜賣捐贈給學校的遺體器官被捕，進而循線查到諾特身上，FBI相信諾特與這整起器官盜賣案有關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德籍地產大亨泰國失蹤 6天後被發現慘遭分屍塞冰櫃！
    2023/07/11 21:06

    德籍地產大亨泰國失蹤 6天後被發現慘遭分屍塞冰櫃！
    哈佛醫學院大體器官爆遭盜賣 經理帶買家太平間「挑部位」
    2023/06/15 14:42

    哈佛醫學院大體器官爆遭盜賣 經理帶買家太平間「挑部位」

    ESG浪潮 將捷集團積極佈局企業ESG
    黑心暴利！30歲男腎臟一顆仲介開價28萬 出手轉賣348萬
    2021/10/13 15:35

    黑心暴利！30歲男腎臟一顆仲介開價28萬 出手轉賣348萬
    阿勒坡黑市器官買賣猖獗 難民營10萬兒童待價而沽？
    2016/12/30 20:57

    阿勒坡黑市器官買賣猖獗 難民營10萬兒童待價而沽？
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播