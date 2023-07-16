悚！FBI查案在他家驚見40顆人頭 疑犯冷回：「都是我朋友」

FBI上週二（11日）在諾特位於肯塔基州的公寓找到40顆人類頭骨。（圖翻攝自推特）

2023/07/16 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕哈佛醫學院太平間上月爆出遺體盜賣醜聞，美國聯邦調查局（FBI）著手調查器官買賣黑市，循線查到一名叫諾特（James Nott）的39歲男子，本月11日在其住家發現多達40顆人類頭骨，諾特還淡定地向調查人員表示這些頭骨都是自己的「朋友」。

根據《CNN》 報導，上週二，FBI探員持搜查令到諾特住在肯塔基州的公寓，進門前還特別詢問諾特家中是否還有其他人，諾特僅稱「只有我死去的朋友」。後續FBI探員在諾特家中發現40顆人類頭骨，有的甚至直接放在床頭邊伴諾特入眠。此外，探員還找到脊髓、股骨、髖骨等人類遺骸、一個印有哈佛醫學院的書包、包括AK-47自動步槍在內等多種殺傷性武器。

請繼續往下閱讀...

FBI隨後將諾特逮捕，諾特尚未被指控盜賣器官相關罪行，但調查人員發現諾特在2011年因犯下「非法持有未經註冊之破壞性裝置」的聯邦重罪，這次又在其家中發現多樣武器，諾特正面臨違反槍支管制法規指控，法院裁定不可保釋，預計於今年8月4日提審。CNN表示已聯繫諾特的公設辯護人戴克（Aaron Dyke），但尚未收到回應。

報導指出，FBI調查黑市器官買賣起於去年夏天，賓夕凡尼亞州東彭斯伯勒鎮（East Pennsboro Township）警方接獲舉報，在當地一名叫保利（Jeremy Lee Pauley）的男子家中發現人類器官，保利被逮捕後向調查人員供出一個器官買賣的黑市網絡，查到的其中一名嫌犯就是哈佛醫學院太平間經理洛吉（Cedric Lodge），上月因盜賣捐贈給學校的遺體器官被捕，進而循線查到諾特身上，FBI相信諾特與這整起器官盜賣案有關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法