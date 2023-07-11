德籍地產大亨泰國失蹤 6天後被發現慘遭分屍塞冰櫃！

一名在泰國從事房仲的德國男子近日被發現慘遭殺害分屍，並藏在冰櫃中。（圖翻攝自推特）

2023/07/11 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名德國籍地產大亨近日失蹤，不料本月10日被警方尋獲其已遭分屍的遺體，被裝袋塞入冷凍櫃中。這起慘案曝光後引發泰國社會關注，目前警方正在進一步調查。

綜合外媒報導，62歲的德籍地產大亨麥克（Hans Peter Mack），本月4日與其24歲泰籍妻子表示要出門參加一場商務會議，不料卻失蹤，家人打電話也沒接，直到當天晚上10點左右才以簡訊回覆妻子稱人還在客戶那裡，會再回電。由於麥克過去從未用簡訊與她聯絡，擔心丈夫出事的妻子隨即報警，家人也開出300萬泰銖（約新台幣270萬元）的懸賞尋人。

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警方獲報後隨即展開調查，本月9日在春武里府芭達雅（Pattaya）一幢公寓外停車場發現麥克的賓士轎車，並在車內儀表板、方向盤、座椅、變速箱上發現有使用過疑似冷卻劑或漂白劑的痕跡，懷疑麥克真的出事，且有心人士企圖消滅跡證。本週一（10日）晚間，春武里府警方追蹤到一輛載有冰櫃的可疑黑色皮卡車，循線來到芭達雅一處出租屋，並在屋內冰櫃找到數個用黑色垃圾袋裝起來的屍塊，警方後續證實死者為麥克。

據悉，發現麥克遺體的住屋，是由麥克2名德國籍同事承租，在當地住了約3個月。警方已將這2名同事和另1名德國人帶回偵訊，釐清犯案動機與過程，不排除有泰國人涉案。

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