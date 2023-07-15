曾鼓吹英中黃金時代 前英相卡麥隆被爆接受中國安排當「肥貓」

前英相卡麥隆曾在任內大力讚揚英中關係進入「黃金時代」，是英國著名的「熊貓派」。（歐新社）

2023/07/15 16:22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》14日報導，英國國會情報與安全委員會（ISC）發現，曾鼓吹英中關係進入「黃金時代」的前首相卡麥隆（David Cameron），以及前財政大臣亞歷山大（Danny Alexander），雙雙在離開官職後轉任商業機構的高階職位，其中有部分是中國所策劃，目的是提高「中國品牌」的可信度。

ISC根據掌握到的機密證據指出，卡麥隆卸任後被任命為10億英鎊中英投資基金的副主席，亞歷山大被任命為亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，簡稱亞投行）副行長，其中有部分是由中國政府安排，而這兩人都是開啟英中關係黃金時代計畫的核心。

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ISC斥責兩人接受任命的決定，稱他們完全誤讀中國政府投資英國、從而獲取全球技術主導地位的決心。ISC認為，英國對中國威脅的反應不夠充分，直言中國已深深滲透英國經濟產業。

據了解，亞歷山大目前仍是亞投行的政策和戰略副行長；至於卡麥隆在投資銀行的計畫，則在倫敦和北京因香港問題撕破臉後，大部分已落空。

香港末代港督彭定康向ISC表示，「他們（中國）或許認為我們是沒那麼可靠的有用的白癡……他們將我們視為一個經濟契機，透過掌控菁英階級、鼓吹英中關係進入『黃金時代』、培養『有用的白癡』等方式，讓我們去替他們做某些事情。」

6月拋出辭職信引起轟動的亞投行前全球公關總監畢加博（Bob Pickard）在推特表示，亞投行由中共黨員操控，內部有著可以想像到的最惡毒文化之一，他不認為自己的國家（加拿大）會因為亞投行會員資格而獲益。

他還補充道，「很高興離開那個污水池」，指中共的駭客掌握銀行內部所有優勢，把一些董事會成員當作有用的白癡，「我認為我的政府（加拿大）不應該成為中共的工具」。

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