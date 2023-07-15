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    影片曝光！ 瓦格納集團擔任白俄羅斯軍隊教官

    瓦格納集團已經開始在白俄境內的阿西波維奇鎮（Asipovichy）訓練白俄羅斯軍隊了。（圖擷自推特）

    瓦格納集團已經開始在白俄境內的阿西波維奇鎮（Asipovichy）訓練白俄羅斯軍隊了。（圖擷自推特）

    2023/07/15 16:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」6月發動兵變失敗，最後在白俄羅斯斡旋下落幕，集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）行蹤不明，而瓦格納集團目前已轉往白俄羅斯發展，推特流出一段瓦格納教官訓練白俄羅斯軍隊的影片。

    推特帳號「@region776」po出一段影片，一群白俄羅斯士兵全副武裝，拿著步槍做出和教官同樣的動作，接著瓦格納集團的教官向這群白俄羅斯士兵們講解武器與裝備的知識，「@region776」在推文中表示「瓦格納教官在阿西波維奇鎮（Asipovichy）訓練白俄羅斯軍隊。」

    白俄羅斯國防部週五時發表一份聲明，表示已經與瓦格納集團的管理層制定了在不同軍種的武裝部隊間進行培訓與交流的計畫，有一部分的瓦格納教官已經開始在阿西波維奇鎮（Asipovichy）訓練白俄羅斯軍隊。

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