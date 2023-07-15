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    俄羅斯反普廷遊擊隊摧毀設備 莫斯科東部鐵路交通中斷

    俄羅斯反普廷游擊隊摧毀了鐵路樞紐變電箱與控制繼電器櫃，造成莫斯科東部鐵路交通處於中斷狀態。（圖擷自推特）

    俄羅斯反普廷游擊隊摧毀了鐵路樞紐變電箱與控制繼電器櫃，造成莫斯科東部鐵路交通處於中斷狀態。（圖擷自推特）

    2023/07/15 15:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰爭期間持續有反普廷政權的俄羅斯游擊隊與志願軍進行反抗活動，有消息指出俄羅斯游擊隊摧毀了鐵路樞紐變電箱與控制繼電器櫃，造成莫斯科東部鐵路交通處於中斷狀態。

    推特帳號「@igorsushko」PO出一段影片，影片中鐵路樞紐變電箱與控制繼電器櫃正在燃燒中，「@igorsushko」在推文中表示，俄羅斯游擊隊摧毀了莫斯科東部弗拉基米爾地區（Vladimir）的鐵路樞紐變電箱與控制繼電器櫃，目前該地區的鐵路交通中斷。

    目前俄羅斯境內有3支反普廷政權的反抗軍，分別為自由俄羅斯軍團（Freedom of Russia Legion）、俄羅斯志願軍（Russian Volunteer Corps, RVC）及國家共和軍（National Republican Army, NRA），自由俄羅斯軍團分別由俄軍戰俘、逃亡烏克蘭俄國人及自由招募而成，希望組成反抗軍反抗普丁，協助捍衛烏克蘭。

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