俄羅斯反普廷遊擊隊摧毀設備 莫斯科東部鐵路交通中斷

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,戰爭期間持續有反普廷政權的俄羅斯游擊隊與志願軍進行反抗活動,有消息指出俄羅斯游擊隊摧毀了鐵路樞紐變電箱與控制繼電器櫃,造成莫斯科東部鐵路交通處於中斷狀態。

推特帳號「@igorsushko」PO出一段影片,影片中鐵路樞紐變電箱與控制繼電器櫃正在燃燒中,「@igorsushko」在推文中表示,俄羅斯游擊隊摧毀了莫斯科東部弗拉基米爾地區(Vladimir)的鐵路樞紐變電箱與控制繼電器櫃,目前該地區的鐵路交通中斷。

目前俄羅斯境內有3支反普廷政權的反抗軍,分別為自由俄羅斯軍團(Freedom of Russia Legion)、俄羅斯志願軍(Russian Volunteer Corps, RVC)及國家共和軍(National Republican Army, NRA),自由俄羅斯軍團分別由俄軍戰俘、逃亡烏克蘭俄國人及自由招募而成,希望組成反抗軍反抗普丁,協助捍衛烏克蘭。

Russian partisans destroyed railroad shelves in Vladimir region, just east of Moscow. All railroad traffic is at a standstill, including trains carrying military armament. pic.twitter.com/47rYWTL18f