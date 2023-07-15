《紅色賭盤》作者美國會作證 沈棟：北京把在中國美企視為人質

紅色賭盤作者沈棟13日在美國眾議院聽證會上作證。（資料照）

2023/07/15 06:31

首次上稿 07-14 22:20

更新時間 07-15 06:31

〔編譯魏國金／台北報導〕《紅色賭盤》（Red Roulette）作者沈棟13日在美國國會作證說，他在中國經商學到的第一課是「遊戲規則是共產黨說說了算」，中共將把在中國的美國企業視為人質，為達目的隨時利用。他也強調，必須明確區分企業利益與國家利益，而民主國家的民選官員應該捍衛國家利益，「而我相信經濟利益就是國家利益」。

請繼續往下閱讀...

美國之音報導，目前旅居英國的沈棟13日在美國眾議院美中戰略競爭委員會舉行的聽證會上說，他在中國經商學到3個教訓，除了一切遊戲由黨定奪外，第2個教訓是，「在中國，沒有所謂的公平競爭環境。你要麼在政府的青睞下繁榮發展，要麼在不受青睞時滅亡」。

沈棟以「悲傷與悽慘」形容他在中國政商界的起落。他和前妻段偉紅與前中國國務院總理溫家寶家族關係密切。不僅曾獲選模範企業家，還曾任北京政協委員。

2015年他移居英國。兩年後段偉紅被失蹤，直至2021年《紅色賭盤》出版前夕段突然聯繫他。

他說，「偉紅從未被指控犯有任何罪行，也沒有任何理由解釋她的失蹤。事實上，中共政權甚至從未承認他們把她帶走了。我猜想她的失蹤是因為習近平崛起所帶來的變化」。

他指出，他在中國學到的第3個教訓是，「在中國，政治權力凌駕於一切之上。沒有法治（rule of law），只有以法而治（rule by law）。中共在中國的法律之上，習近平更是黨和國家的至高無上者」。

沈棟表示，2012年中國約53%企業設有共產黨政治小組，但在習近平統治下的2015年迅速增至73%，「有這樣的執行者在本質上就是給習近平權利和能力，去整治任何他不喜歡的人」。

他呼籲美國必須認清且明確區分企業利益和國家利益。他說，「認為對美國企業有利就是對美國國家有利的說法已經被證明是有問題的，資本主義就是，企業管理受自身利益驅動，本質就是短期的。過去10年美國的去工業化和供應鏈的大規模轉移到中國就是證明」。

他結語說，「在民主社會和國家中，選舉產生的官員，應該是真正捍衛國家利益和人民長期福祉的守護者。我認為在面對企業高管們提倡重新參與、重新接觸的主張時，牢記這一點非常重要。我相信經濟利益就是國家利益。捍衛美國的經濟利益和美國在全球經濟中的領導地位，就是捍衛民主世界的經濟秩序」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法