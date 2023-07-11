人民日報暗示寶格麗道歉應分享臉書IG 網諷「你怎知沒發」？

中國官媒《人民日報》也加入義大利知名珠寶品牌寶格麗辱華戰局，要求「寶格麗道歉別弄成專供中國」，然而有網友發現，《人民日報》貼文配圖竟放上推特、IG等在中國禁用的社群軟體，還配上「分享」字眼，引來網友譏諷。（圖擷取自人民日報微博）

2023/07/11 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕義大利知名珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）近日被發現在非中國地區官網上疑似將台灣列為國家，讓大批小粉紅崩潰出征，官媒《人民日報》也加入戰局，要求「寶格麗道歉別弄成專供中國」，然而有網友發現，《人民日報》貼文配圖竟放上推特、IG、臉書等在中國禁用的社群軟體，還配上「分享」字眼，引來網友譏諷。

《人民日報》微博今日晚間發出一則名為【人民微評：寶格麗道歉別弄成專供中國大陸】的貼文，指出寶格麗道歉聲明僅寥寥幾句，滿滿求生欲。文中續指，所謂的「管理疏忽」、「標識誤注」，難以服眾，且強調寶格麗的道歉是否「專供」中國？最後則稱，如何從根子上整改？紅線不能碰，底線不能踩，原則問題不容打馬虎眼，中國一點都不能少！

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貼文也附上一張寶格麗的道歉聲明圖，然而有中國網友發現，在配圖最下方竟出現推特、臉書、YouTube，與IG等四個在中國被禁用的社群軟體，甚至要求「分享」出去。該則貼文留言區就有網友留言稱「什麼是外網？你怎麼知道外網沒發？你是怎麼上的外網？」、也有人反諷「我們的互聯網不也是專供中國大陸嗎？」

寶格麗近日被中國網友發現在非中國地區的官網上，「中國」、「中國香港特別行政區」、「中國澳門特別行政區」被放在一起，台灣則與其他亞洲國家並列，造成大批小粉紅玻璃心碎，灌爆寶格麗的官網及微博，連曾代言寶格麗產品的藝人也受波及，寶格麗辱華的相關消息也一度登上微博熱搜。

寶格麗則在今日晚間發布道歉聲明，稱「寶格麗公司尊重中國主權和領土完整的立場，一如既往，堅定不移。品牌在海外官網上因管理疏忽發生的店鋪地址和地圖標識誤注，今日發現後已立即糾正，對錯誤深表歉意！我們誠摯感謝網民監督，並正在聯動第三方國際服務商確保正確標示海外官網上的相關國家和地區。」

該則貼文留言區就有網友留言稱「什麼是外網？你怎麼知道外網沒發？你是怎麼上的外網？」、也有人反諷「我們的互聯網不也是專供中國大陸嗎？」（圖擷取自人民日報微博）

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