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    性侵猥褻數百女選手入獄 美體操狼醫被刺10刀送醫

    美國國家體操隊前隊醫納沙因性侵數百名女選手而被判處重刑，近期傳出他和獄友發生口角衝突，被獄友手持利器刺傷。（路透）

    美國國家體操隊前隊醫納沙因性侵數百名女選手而被判處重刑，近期傳出他和獄友發生口角衝突，被獄友手持利器刺傷。（路透）

    2023/07/11 08:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家體操隊前隊醫納沙（Larry Nassar）因性侵、猥褻數百名女選手而被判處重刑，納沙目前在佛州聯邦監獄服刑期間，傳出和獄友發生口角衝突，被獄友手持利器刺傷，緊急治療後，目前納沙的身體狀況穩定。

    綜合外媒報導，當地懲戒教官公會主席羅哈斯（Joe Rojas）透露，納沙身上一共有10處傷口，頸部兩處、背部兩處、胸部6處，在衝突發生後，現場獄警即時救援，納沙在送醫治療後狀況穩定。

    監獄管理局也在一份聲明中表示，此事件發生在7月9日下午2點35分左右，佛州薩姆特維爾（Sumterville）的科爾曼二號監獄中，有一名囚犯遭到襲擊，獄方立刻啟動救援措施，請求緊急醫療服務。知情人士表示，這位遇襲囚犯就是納沙。

    納沙從1986年起擔任美國國家體操隊隊醫，美國國家體操隊和密西根州大有332名受害者指控，納沙在20幾年內以治療為藉口，對她們進行性侵和猥褻。納沙2017年向法庭承認持有兒童色情物品，聯邦法院裁定有期徒刑60年。2018年密西根州法院裁定納沙因性侵未成年人，需服刑40至175年，將在聯邦法庭裁決的刑期結束後繼續執行。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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