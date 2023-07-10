高出官方數據8倍！俄獨立媒體︰俄軍死亡人數逼近5萬

俄國兩家獨立媒體統計指出，俄軍實際死亡人數逼近5萬。（美聯社檔案照）

2023/07/10 21:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏俄戰爭持續超過1年4個月，兩國都未及時提供戰場損傷數據。對此，俄國兩家獨立媒體透過與外國媒體和德國圖賓根大學數據科學家合作，利用超額死亡率的統計概念，從繼承紀錄和官方死亡率揭開俄國政府隱瞞的秘密，推估俄軍迄今戰死沙場的人數逼近5萬人，遠高於官方公布的6000多人。

《美聯社》指出，儘管面臨騷擾和潛在刑事指控，俄國獨媒Mediazona和Meduza與英國廣播公司（BBC）俄國事務部門和網路志工合作，利用社群媒體的貼文和俄國各地墓地的照片，建立已確認的戰死人數數據庫。截至本月7日，他們確認2萬7423名死去俄國士兵的身份。Mediazona編輯特雷希查寧（Dmitry Treshchanin）表示，這些僅是他們知道名字的士兵，且有多個來源證實他們已戰死。

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為了進行更全面的統計，兩家獨媒又取得向俄國國家遺囑登記處提交的繼承紀錄，包含2014年到今年5月超過1100萬人的死亡資訊。根據分析，去年15歲至49歲男性的繼承案件比預期多了2萬5000件。德國圖賓根大學數據科學家科巴克（Dmitry Kobak）從俄國聯邦統計局（Rosstat）取得去年按年齡和性別細分的死亡率數據，也發現俄國50歲以下男性死亡人數確實比預期多2萬4000人。

到今年5月27日為止，繼承案件數量又激增至4萬7000件，此一數據與美國白宮5月評估的死亡人數幾乎一致，即去年12月以來，又有2萬多名俄軍在烏國戰死。此外，英國國防部2月推估，約4至6萬名俄軍可能在戰爭中喪命。美國國防情報局（DIA）外洩的評估則顯示，戰爭首年在行動中喪生的俄國人人數介於3萬5000至4萬3000人之間。

特雷希查寧表示，即使英美情報機構有俄國國防部的消息來源，但他們自身的數據可能並不完整。況且，要統計所有傷亡人數極其困難，除了俄軍本身外，還有國家近衛軍、阿赫馬特營（Akhmat battalion）部隊，以及瓦格納為主的多個傭兵組織。此外，最初由瓦格納招募、現在由俄國國防部接手的囚犯士兵，其傷亡狀況也讓人霧裡看花，人為操縱的可能性很大，反而統計數據可以給出更接近實際狀況的結果。

英國國防部10日發布的戰情報告指出，只要前線急救做得更好，許多俄軍的死亡或截肢本可避免。過去17個月來，俄軍平均每天有400人傷亡，戰場上的醫療危機可能連帶影響邊境地區平民的醫療權。

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