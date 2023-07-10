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    車臣嘴砲王怎麼了？宣布休「帶薪年假」 總理代行職權

    卡德羅夫7月2日開直播，駁斥健康亮紅燈的傳聞，與他同桌的車臣高階指揮官德利姆哈諾夫（左），先前傳出可能戰死在烏克蘭。（影片截圖）

    卡德羅夫7月2日開直播，駁斥健康亮紅燈的傳聞，與他同桌的車臣高階指揮官德利姆哈諾夫（左），先前傳出可能戰死在烏克蘭。（影片截圖）

    2023/07/10 15:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯轄下車臣共和國領導人卡德羅夫，不費一兵一槍就讓傭兵組織「瓦格納集團」式微，被認為是兵變事件中最大贏家。不過瓦格納兵變後，有傳言他健康亮紅燈，如今車臣當局又公告卡德羅夫休年假，由總理代替自己履行臨時領導人的職權。

    俄國《衛星通訊社》9日報導，卡德羅夫簽署的一份命令，被放到車臣政府的官方網站。 在這份命令中，卡德羅夫表示，他從7月3日開始休「帶薪年假」，特任命車臣政府主席（總理）胡奇耶夫（Muslim Khuchiev），暫時代替自己履行臨時領導人的職權。

    卡德羅因其部隊在俄烏戰爭期間屢拍攝造假影片，被譏稱為「抖音戰神」、「嘴砲王」。他在格納兵變後，一度多天未公開現身，健康是否亮紅燈，再度掀起疑雲。

    卡德羅夫隨後在社交媒體上直播，駁斥網路上有關他健康狀況惡化的傳言，與他同桌的是俄國國會議員兼俄羅斯車臣部隊高階指揮官德利姆哈諾夫（Adam Delimkhanov）。此前傳出德利姆哈諾夫6月間在烏克蘭作戰時受傷，甚至已經死亡。

    卡德羅夫在直播中說：「我們活著，我們慢慢地活著。如果有的話，我們會咀嚼麵包。反正我們也不想活太久，我們將生活短暫但有尊嚴。」

    德利姆哈諾夫向鏡頭展示了一部手機，上面標明了直播時間：7月2日20點47分。

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