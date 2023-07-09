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    普廷接招！反俄武裝團體預告再次發動「跨境襲擊」

    武裝團體「自由俄羅斯軍團」表示，正在計畫對俄國發動另一次跨境襲擊。（法新社）

    武裝團體「自由俄羅斯軍團」表示，正在計畫對俄國發動另一次跨境襲擊。（法新社）

    2023/07/09 20:37

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏克蘭反攻行動持續之際，反俄羅斯總統普廷的武裝團體「自由俄羅斯軍團」（Freedom of Russia Legion）透露，正計畫在俄國境內發動新的攻擊行動，直言推翻莫斯科政權需要的是武器，而不是言語。

    英國《衛報》旗下《觀察家報》8日報導，「自由俄羅斯軍團」發言人凱薩（Caesar）在基輔接受訪問指出，他們的戰士正在計畫對俄國發動另一次跨境襲擊，並尋求利用傭兵組織「瓦格納集團」首領普里格津叛變後克里姆林宮內部的混亂。

    他表示：「下個月左右還會有進一步的驚喜，接下來還有第4個、第5個。我們有雄心勃勃的計畫，希望解放我們所有的領土。」

    凱薩本名為馬克西米利安·安德羅尼科夫（Maximillian Andronnikov），在俄國全面入侵烏克蘭時搬到烏克蘭。他笑說，他當時帶了俄國護照，「但邊境守衛跑了，沒有人可以讓他出示（護照）」。

    據了解，該武裝團體隸屬「烏克蘭領土防衛國際軍團」，由烏軍和烏國官員監督及指揮，成員由數百名俄國志願軍組成，曾在5月底6月底從烏克蘭襲擊佔領俄國邊境貝爾哥羅德州幾個村莊，與俄軍發生小規模衝突，俘虜10名俄軍士兵，但自身也有2人喪命，最後遭俄軍驅逐。

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