日本札幌飯店無頭屍案陷泥淖 過了1週仍未鎖定嫌疑人

日本北海道札幌市中央區飯店無頭男屍案撲朔迷離，經過1週的時間仍未鎖定嫌疑人。札幌方面中央警察署示意圖。（圖擷自Google街景）

2023/07/09 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市中央區薄野一處飯店的清潔人員，2日下午3時許在2名男子入住的客房浴室內發現無頭男屍，現場並未尋獲被切下來的頭顱，北海道警方旋即成立搜查本部全力偵辦，不過，經過1週的時間仍未鎖定嫌疑人。

據《讀賣新聞》報導，調查人員透露，死者為62歲男性，軀幹有致命刀傷但沒有明顯的防禦性傷痕，客房臥室找不到血跡也無打鬥跡象，並未發現凶器也沒有遺留任何物品，目前推斷死者是在浴室內無防備狀態下遭到攻擊，死後被切掉頭顱。

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據了解，嫌疑人身材矮小，1日深夜和受害者一同入住時身穿白色衣服、拉著大型行李箱，大約過了3小時離開時換成一身黑衣，並戴上能遮住眼睛的帽子，手上同樣拉著行李箱。

警方表示，嫌犯對於殺人一事做好了充分準備，帶走了死者頭顱和手機讓警方無法第一時間查出男屍身分，能感覺到他想要拖延調查的時間，並透過換裝躲避追捕。

據了解，北海道警察歷來針對重大刑案所設立的搜查本部，大多數都是投入100名警力，但本案包括事發地點鄰近警署所投入的支援人數在內，赫然達到240人之多，可見警界高層對無頭屍案的重視。

由於命案發生在札幌繁華的市中心地帶，四處都是飯店和餐廳，因此監視器非常多，警方目前正持續調閱監控影像，希望能釐清嫌疑人作案後的逃亡路線。

東京未來大學犯罪心理學教授出口保行表示，通常來講分屍就是為了要拖延辦案，但兇嫌只選擇切掉頭顱帶走，拿走死者身為人類的最大象徵，可見充滿了恨意，他估計這起案子有60％的可能性為仇恨犯案。

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