這樣也不行？大馬女老闆穿短褲賣衣 竟因「不端莊」被開罰單

2023/07/08 19:51

〔即時新聞/綜合報導〕馬來西亞吉蘭丹州一名服飾店女老闆,日前穿著T恤搭配短褲在店內工作時,遭到上門檢查營業執照的市議會執法人員開罰單,原因竟是身上的穿著「不端莊、不得體」,莫名收到罰單讓她直呼無法接受。

綜合外媒報導,事發在馬來西亞吉蘭丹州於6月25日上午11時點,哥打峇魯市2名市議會的執法人員上門檢查營業執照時,發現一名35歲李姓女老闆在店內穿著短褲販售服飾,由於「長度未蓋過膝蓋」遭到認為穿著不得體,因此當場以「非回教業者穿著不端莊,觸犯了商業貿易和工業地方政府相關條文」開罰。

女老闆在網上發文透露,自己一向都是以類似裝扮出現在店裡,第一次遇到這種問題,甚至過去在其他地方工作也是同樣打扮,但從未被取締過,事後她也在臉書曬出自己的穿著,引起網友熱議。

而隔日,吉蘭丹州地方政府發展部長(倪可敏)也發出公告表示,認為此舉是侵犯穆斯林基本人權,包含穿著自由,並表示該女店主在其店內營業,伊斯蘭黨把其宗教標準強加在他人身上,這已超出法律依據,因此議會應取消罰單。

因吉蘭丹州是伊斯蘭黨執政的州屬,但當地人仍有許多回教徒,而此次事件中市議會執法人員引用的條文,也適用於非回教徒,即業主和員工必須「衣著端莊」,只是條文沒有闡明端莊的具體定義。

Majlis Pembadaran Kota Bharu (MPKB) has issued a statement saying the woman who was fined for 'indecent' clothing in her shop by sharing photos of what she was wearing. They said what she was wearing was totally different from what was shown in her FB. pic.twitter.com/UDwW2aD6TM