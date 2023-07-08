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    這樣也不行？大馬女老闆穿短褲賣衣 竟因「不端莊」被開罰單

    女子因穿著短褲賣服飾，遭到執法人員以穿著不端莊開罰。（翻攝自@luxentX推特；本報合成）

    女子因穿著短褲賣服飾，遭到執法人員以穿著不端莊開罰。（翻攝自@luxentX推特；本報合成）

    2023/07/08 19:51

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞吉蘭丹州一名服飾店女老闆，日前穿著T恤搭配短褲在店內工作時，遭到上門檢查營業執照的市議會執法人員開罰單，原因竟是身上的穿著「不端莊、不得體」，莫名收到罰單讓她直呼無法接受。

    綜合外媒報導，事發在馬來西亞吉蘭丹州於6月25日上午11時點，哥打峇魯市2名市議會的執法人員上門檢查營業執照時，發現一名35歲李姓女老闆在店內穿著短褲販售服飾，由於「長度未蓋過膝蓋」遭到認為穿著不得體，因此當場以「非回教業者穿著不端莊，觸犯了商業貿易和工業地方政府相關條文」開罰。

    女老闆在網上發文透露，自己一向都是以類似裝扮出現在店裡，第一次遇到這種問題，甚至過去在其他地方工作也是同樣打扮，但從未被取締過，事後她也在臉書曬出自己的穿著，引起網友熱議。

    而隔日，吉蘭丹州地方政府發展部長（倪可敏）也發出公告表示，認為此舉是侵犯穆斯林基本人權，包含穿著自由，並表示該女店主在其店內營業，伊斯蘭黨把其宗教標準強加在他人身上，這已超出法律依據，因此議會應取消罰單。

    因吉蘭丹州是伊斯蘭黨執政的州屬，但當地人仍有許多回教徒，而此次事件中市議會執法人員引用的條文，也適用於非回教徒，即業主和員工必須「衣著端莊」，只是條文沒有闡明端莊的具體定義。

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