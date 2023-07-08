安倍晉三逝世1週年 案發地驚傳男子「疑持槍枝」到場鬧事
日本前首相安倍晉三逝世今（8）日屆滿1週年，今日上午11點半傳出案發地點有多名男子到場示威，且其中1名男子還手持疑似槍枝、用黑色膠帶綑綁的物品。（圖擷取自@jsk_yui、@cult_and_fraud推特，本報合成）
〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三逝世今（8）日屆滿1週年，他於去年7月在奈良街頭演講，不幸遇刺身亡，事發地點於今日設置獻花台，供民眾致意。然而現場卻傳出，上午11點半左右突然出現多名男子到場展開示威活動，其中1名男子還手持疑似槍枝、用黑色膠帶綑綁的物品，警方目擊後當場將其壓制，但仍在現場造成不小的混亂。
綜合日媒報導，安倍當時遇刺的奈良市大和西大寺車站前，今日現場特別設立了獻花台，讓大批民眾排隊等待獻花悼念，警方也為此派出大量人力到場維安。然而就在11點30分，現場突然出現多名男子聚集到場，疑似要展開示威活動，造成現場陷入一片混亂。
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報導指出，其中1名男子手中高舉著用黑色膠帶捆棒、物體外型像手槍的不明物體，疑似是故意模仿槍殺安倍的兇手山上徹也，去年行兇時所持的自製手槍，當時山上徹也同樣適用黑色膠帶捆滿整把槍枝。現場警方目擊後，隨即上前制伏持有可疑物品的該名男子，並將他壓制上警車帶走。
【安倍元総理 射殺事件から今日で1年】— 事件速報 （@tokyoaccident） July 8, 2023
ーー献花台前 不審物を持つ男が確保ーー
安倍晋三氏が射殺された大和西大寺駅前に献花台が設置されています。献花台前では、鉄パイプのような不審物を所持した男性が警察官に確保されています。#安倍さん #安倍晋三一周忌 #不審者pic.twitter.com/R9tjhxrr7s
安倍晋三元首相銃撃事件からちょうど1年の同じ時刻。大和西大寺駅前の事件現場には、このような人も現れ騒動に pic.twitter.com/pxOvbgcgMU— 鈴木エイト ジャーナリスト/作家『自民党の統一教会汚染2 山上徹也からの伝言』（小学館） （@cult_and_fraud） July 8, 2023
ANWA CITY 横に排除されてしまう。こわもての自民党員、イライラしとる。 pic.twitter.com/plE03nkyf3— 堀内ゅい（人民） （@jsk_yui） July 8, 2023