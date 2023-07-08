安倍晉三逝世1週年 案發地驚傳男子「疑持槍枝」到場鬧事

日本前首相安倍晉三逝世今（8）日屆滿1週年，今日上午11點半傳出案發地點有多名男子到場示威，且其中1名男子還手持疑似槍枝、用黑色膠帶綑綁的物品。（圖擷取自@jsk_yui、@cult_and_fraud推特，本報合成）

2023/07/08 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本前首相安倍晉三逝世今（8）日屆滿1週年，他於去年7月在奈良街頭演講，不幸遇刺身亡，事發地點於今日設置獻花台，供民眾致意。然而現場卻傳出，上午11點半左右突然出現多名男子到場展開示威活動，其中1名男子還手持疑似槍枝、用黑色膠帶綑綁的物品，警方目擊後當場將其壓制，但仍在現場造成不小的混亂。

綜合日媒報導，安倍當時遇刺的奈良市大和西大寺車站前，今日現場特別設立了獻花台，讓大批民眾排隊等待獻花悼念，警方也為此派出大量人力到場維安。然而就在11點30分，現場突然出現多名男子聚集到場，疑似要展開示威活動，造成現場陷入一片混亂。

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報導指出，其中1名男子手中高舉著用黑色膠帶捆棒、物體外型像手槍的不明物體，疑似是故意模仿槍殺安倍的兇手山上徹也，去年行兇時所持的自製手槍，當時山上徹也同樣適用黑色膠帶捆滿整把槍枝。現場警方目擊後，隨即上前制伏持有可疑物品的該名男子，並將他壓制上警車帶走。

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