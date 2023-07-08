北京不斷霸凌南韓 專家：證明尹錫悅抗中走對了路

南韓總統尹錫悅自上任以來，一改前任政府親中立場，敢於和中國對抗，對於韓中之間的紛爭毫不讓步。專家指出，中國的霸凌行為證明尹錫悅的抗中走對了路。（歐新社）

2023/07/08 12:21

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓總統尹錫悅自上任以來，一改前任文在寅政府親中立場，敢於和中國對抗，對於韓中之間的紛爭毫不讓步。美國智庫蘭德公司（Rand Corp.）高級國防分析師、美國國防部前情報顧問葛洛斯曼（Derek Grossman）近日在《日經新聞》上發文說，中國的霸凌行為證明尹錫悅的抗中走對了路。

文章說，北京和首爾之間不斷升級的口水戰，以及南韓出口產品及南韓企業面臨中國可能進行報復的風險，正在給尹錫悅政府帶來更大壓力。但如果尹政府因此緩和對中國立場，這將是1個錯誤，相反的，尹政府應將北京可能採取懲罰性措施的威脅，視為進一步加強和擴大南韓與美國聯盟的證明，並加強南韓與日本剛剛恢復的夥伴關係。

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韓中的外交爭端始於今年4月。尹錫悅4月18日在接受《路透》訪問時公開表示，「台灣議題不只是兩岸之間的問題，而是和北韓問題一樣會牽涉全球，南韓和國際社會堅決反對中國試圖透過武力改變現狀」，這番發言觸怒了中國政府。

中國官媒指責尹錫悅干涉內政，同時暗示他向日本「低頭」，並忽視日本在朝鮮半島殖民統治期間犯下的侵權行為，進而犧牲了南韓的尊嚴。

尹政府接著與《環球時報》等中國官媒之間大打口水戰。《環球時報》威脅說，如果尹錫悅堅持自己的外交道路，情況可能會變得令「南韓國難以忍受」。

中國駐南韓大使邢海明今年6月更離譜，在與南韓反對黨領謝李在明會面時表示，「南韓有些人押注美國會贏，中國會輸。這顯然是錯誤的判斷，那些押注中國失敗的人以後一定會後悔」。

尹錫悅本人在稍後的內閣會議上回擊，邢海明的態度是否真的有心相互尊重或增進雙邊友好關係，並稱「邢大使不適當的處世態度引起我國國民不滿 」。

南韓各界都做好了中國進行報復的準備，特別是2週前南韓政府的環境影響評估結果，為美國在南韓全面部署薩德反導彈系統掃清了障礙。

中國可能還會挑撥離間南韓和北韓（朝鮮）的關係。中國官媒最近的一篇文章指出，「朝鮮同胞已經很長時間沒有通過朝韓熱線進行任何接觸了」，這是在暗示尹錫悅太專注於加強與美國和日本的關係。

今年5月尹錫悅同意透過美國主導的網路與日本分享導彈防禦數據，並派國家安全顧問與日本和美國對等官員舉行會議，並讓南韓在更廣泛的範圍內與美國和日本結盟，例如，公布有關「確保自由開放的印太地區」的言論，這句話通常是在暗指中國是印太地區的最大威脅。

葛洛斯曼說，尹錫悅擁抱的是比韓中貿易更大的東西，所有國家都應該站起來，捍衛國際體系中的道德和正義原則，預期南韓將站在歷史正確的一邊。

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