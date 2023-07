冷血！印度19歲男酒駕甩尾撞路人釀2死3傷 案發後竟照開慶生趴

2023/07/08 11:37

〔即時新聞/綜合報導〕印度海德拉巴(Hydershakote)3女子於本月4日清晨一同運動散步時遭1輛轎車甩尾撞飛,其中2人當場死亡,肇事駕駛為1名19歲男子誇德里(Mohammed Badi Uddin Quadri),他於轉彎時高速失控打滑,初步調查顯示,誇德里為無照而且酒駕,當時車上還有其餘3名友人,但事故發生後4人竟棄車逃跑,並依照原定計畫幫誇德里慶生。

綜合印度媒體報導,4日清晨約6點10分,卡維莎(Kavitha)和母女阿努拉達(Anuradha)、馬姆薩(Mamatha)如往常一同出門散步,沒想到卻遭誇德里所駕駛的轎車高速甩尾撞飛,誇德里疑似在轉彎時高速失控打滑,從錄影畫面可見,車身左側尾段由後方攔腰掃過卡維莎等人,造成48歲的阿努拉達及26歲女兒馬姆薩2人當場死亡,卡維莎雖然倖存,但身受重傷,目前還在醫院與死神拔河,不排除將進行手術。

印度媒體指出,這起意外還波及到另外2位路人馬拉維卡(Malavika)及汗(Inthaab Khan)等,所幸送醫後已脫離險境,暫無生命危險。然而,肇事的誇德里與3名同車友人事發後竟未停車查看,反而是棄車逃逸,依照原定計畫前往莫伊納巴德(Moinabad)一農舍幫誇德里慶生。警方循線找到他們時,發現他們正在準備生日派對,對於事故毫不在意,目前印度警方已將其全數逮捕。

