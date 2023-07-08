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    冷血！印度19歲男酒駕甩尾撞路人釀2死3傷 案發後竟照開慶生趴

    印度海德拉巴（Hydershakote）3女子於本月4日清晨一同運動散步時遭1輛轎車甩尾撞飛，其中2人當場死亡。（擷取自推特）

    印度海德拉巴（Hydershakote）3女子於本月4日清晨一同運動散步時遭1輛轎車甩尾撞飛，其中2人當場死亡。（擷取自推特）

    2023/07/08 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕印度海德拉巴（Hydershakote）3女子於本月4日清晨一同運動散步時遭1輛轎車甩尾撞飛，其中2人當場死亡，肇事駕駛為1名19歲男子誇德里（Mohammed Badi Uddin Quadri），他於轉彎時高速失控打滑，初步調查顯示，誇德里為無照而且酒駕，當時車上還有其餘3名友人，但事故發生後4人竟棄車逃跑，並依照原定計畫幫誇德里慶生。

    綜合印度媒體報導，4日清晨約6點10分，卡維莎（Kavitha）和母女阿努拉達（Anuradha）、馬姆薩（Mamatha）如往常一同出門散步，沒想到卻遭誇德里所駕駛的轎車高速甩尾撞飛，誇德里疑似在轉彎時高速失控打滑，從錄影畫面可見，車身左側尾段由後方攔腰掃過卡維莎等人，造成48歲的阿努拉達及26歲女兒馬姆薩2人當場死亡，卡維莎雖然倖存，但身受重傷，目前還在醫院與死神拔河，不排除將進行手術。

    印度媒體指出，這起意外還波及到另外2位路人馬拉維卡（Malavika）及汗（Inthaab Khan）等，所幸送醫後已脫離險境，暫無生命危險。然而，肇事的誇德里與3名同車友人事發後竟未停車查看，反而是棄車逃逸，依照原定計畫前往莫伊納巴德（Moinabad）一農舍幫誇德里慶生。警方循線找到他們時，發現他們正在準備生日派對，對於事故毫不在意，目前印度警方已將其全數逮捕。

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