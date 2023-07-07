普廷向普里格津「公開宣戰」 發動宣傳打手醜化、分化

俄羅斯總統普廷和瓦格納集團領導人普里格津兩人之間的恩怨情仇並未隨著兵變落幕而結束，普廷已開始發動宣傳戰極力醜化普里格津，圖為2人的肖像面具。（美聯社檔案照）

2023/07/07 21:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變流產後，他與俄國總統普廷之間關係的變化備受矚目。美國政治新聞網站《政客（Politico）》指出，俄國國營媒體日前播出搜查普里格津「老巢」的影片，極盡醜化這名傭兵頭子，還透露對發動兵變的刑事調查並未結束，顯示「這是對普里格津的公開宣戰」。

俄國國營電視台《俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）》5日晚間播出的「60分鐘」節目，克里姆林宮的宣傳打手公佈他們宣稱是突擊搜查普里格津豪宅、辦公室的影片，聲稱搜出現金、槍枝、直昇機、多本俄國護照、假髮，甚至還有毒品。

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該台記者佩特羅夫（Eduard Petrov）說，「調查還在進行」，「事實上，沒有人打算把此案結案」，意指俄國政府針對普里格津發動兵變進行的刑事調查。俄國安全單位在普里格津兵變失敗後，曾說此案已經結案。

《政客》6日報導指出，這是對普里格津的公開宣戰。不久前，克宮的宣傳機器還將這名62歲的前外燴公司老闆、重罪前科犯描繪成男子氣概十足的英雄，不過，自從普里格津開始公開批評俄國軍方高層領導人，情況就開始有變化。儘管普里格津從未批評普廷，只要他旗下傭兵守好烏克蘭前線戰場，普廷也允許他繼續打造自己的品牌，但是這一切都在普里格津發動兵變「越線」後變調。

《政客》指出，普廷的報復懲罰向來手段殘酷，不過，首先是摧毀普里格津的形象、打擊他的名聲。5日那集的「60分鐘」節目上，佩特羅夫還重提普里格津的前科，「我們為什麼忘了普里格津的過去？每個人都知道，大家都在談這件事，談論他曾經受審兩次，他的犯罪前科」，還播出「懷疑是」毒品的畫面。

之前曾經公佈普里格津談話錄音的社群媒體Telegram帳號，否認這段影片中的房子是普里格津的，佩特羅夫指稱疑似的毒品，其實是清潔劑。

醜化普里格津之外，克宮宣傳機器同時也要讓俄國人放心，不是所有瓦格納戰士都是叛徒、叛變者。佩特羅夫在節目中說，「瓦格納裡有優秀的人」，主持該節目的國會議員波波夫（Yevgeny Popov）這時插話說，「絕大多數」，「十分清楚的一點是：普里格津是叛徒，但是瓦格納人，他們絕大多數都是拿槍捍衛祖國的英雄。」

佩特羅夫接著提到普廷日前指出，瓦格納獲得俄國政府大筆資金一事，他說「現在問題是，這些錢有沒有送交到瓦格納戰士和英雄的手上」，企圖分化瓦格納成員和普里格津。

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