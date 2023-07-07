普廷向普里格津「公開宣戰」 發動宣傳打手醜化、分化
〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變流產後，他與俄國總統普廷之間關係的變化備受矚目。美國政治新聞網站《政客（Politico）》指出，俄國國營媒體日前播出搜查普里格津「老巢」的影片，極盡醜化這名傭兵頭子，還透露對發動兵變的刑事調查並未結束，顯示「這是對普里格津的公開宣戰」。
俄國國營電視台《俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）》5日晚間播出的「60分鐘」節目，克里姆林宮的宣傳打手公佈他們宣稱是突擊搜查普里格津豪宅、辦公室的影片，聲稱搜出現金、槍枝、直昇機、多本俄國護照、假髮，甚至還有毒品。
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該台記者佩特羅夫（Eduard Petrov）說，「調查還在進行」，「事實上，沒有人打算把此案結案」，意指俄國政府針對普里格津發動兵變進行的刑事調查。俄國安全單位在普里格津兵變失敗後，曾說此案已經結案。
《政客》6日報導指出，這是對普里格津的公開宣戰。不久前，克宮的宣傳機器還將這名62歲的前外燴公司老闆、重罪前科犯描繪成男子氣概十足的英雄，不過，自從普里格津開始公開批評俄國軍方高層領導人，情況就開始有變化。儘管普里格津從未批評普廷，只要他旗下傭兵守好烏克蘭前線戰場，普廷也允許他繼續打造自己的品牌，但是這一切都在普里格津發動兵變「越線」後變調。
《政客》指出，普廷的報復懲罰向來手段殘酷，不過，首先是摧毀普里格津的形象、打擊他的名聲。5日那集的「60分鐘」節目上，佩特羅夫還重提普里格津的前科，「我們為什麼忘了普里格津的過去？每個人都知道，大家都在談這件事，談論他曾經受審兩次，他的犯罪前科」，還播出「懷疑是」毒品的畫面。
之前曾經公佈普里格津談話錄音的社群媒體Telegram帳號，否認這段影片中的房子是普里格津的，佩特羅夫指稱疑似的毒品，其實是清潔劑。
醜化普里格津之外，克宮宣傳機器同時也要讓俄國人放心，不是所有瓦格納戰士都是叛徒、叛變者。佩特羅夫在節目中說，「瓦格納裡有優秀的人」，主持該節目的國會議員波波夫（Yevgeny Popov）這時插話說，「絕大多數」，「十分清楚的一點是：普里格津是叛徒，但是瓦格納人，他們絕大多數都是拿槍捍衛祖國的英雄。」
佩特羅夫接著提到普廷日前指出，瓦格納獲得俄國政府大筆資金一事，他說「現在問題是，這些錢有沒有送交到瓦格納戰士和英雄的手上」，企圖分化瓦格納成員和普里格津。