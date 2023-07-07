傳普里格津返俄 回到瓦格納總部

白俄羅斯總統盧卡申科六日聲稱，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津已離開白俄，返回俄國。（法新社檔案照）

2023/07/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科六日證實，日前發動快閃兵變的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津，人已返回俄羅斯，並說他很確定普里格津是「自由的」。稍早，俄國媒體五日晚間播出瓦格納辦公室與普里格津豪宅被抄的畫面，據信可能是俄方脅迫普里格津遵守放棄兵變協議的手段。

盧卡申科在首都明斯克的總統府記者會上表示，「關於普里格津，他在聖彼得堡，不在白俄領土。」聖彼得堡是普里格津的故鄉，也是瓦格納總部所在地。目前並不清楚普里格津何時離開白俄返回俄羅斯。

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對此，克宮冷回「沒興趣也沒方法追蹤」普里格津的動向。航班追蹤資料顯示，一架跟普里格津有關的商業客機五日飛離聖彼得堡前往莫斯科，六日又飛往俄南，但並不清楚普里格津是否在機上。普里格津上月廿四日發動兵變，稍後經盧卡申科斡旋放棄前往莫斯科兵諫，並與克里姆林宮協議轉赴白俄。

白俄總統：普廷不會滅了普里格津

盧卡申科還說，他「確定」普里格津是自由人；俄羅斯總統普廷並不會「滅了」普里格津，以及他已同意近期與普廷會面，兩人可能會討論普里格津的情況。俄羅斯國家電視台「俄羅斯-1頻道」節目「六十分鐘」五日晚間痛批普里格津是叛徒，以及播放據稱攝於上月廿五日、執法人員突襲普里格津在聖彼得堡的辦公室與豪宅的影片。路透說，國營電視台攻擊普里格津，克宮勢必知情才能播放，可能企圖藉此脅迫普里格津遵守放棄兵變協議。

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