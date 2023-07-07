為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    傳普里格津返俄 回到瓦格納總部

    白俄羅斯總統盧卡申科六日聲稱，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津已離開白俄，返回俄國。（法新社檔案照）

    白俄羅斯總統盧卡申科六日聲稱，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津已離開白俄，返回俄國。（法新社檔案照）

    2023/07/07 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科六日證實，日前發動快閃兵變的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津，人已返回俄羅斯，並說他很確定普里格津是「自由的」。稍早，俄國媒體五日晚間播出瓦格納辦公室與普里格津豪宅被抄的畫面，據信可能是俄方脅迫普里格津遵守放棄兵變協議的手段。

    盧卡申科在首都明斯克的總統府記者會上表示，「關於普里格津，他在聖彼得堡，不在白俄領土。」聖彼得堡是普里格津的故鄉，也是瓦格納總部所在地。目前並不清楚普里格津何時離開白俄返回俄羅斯。

    對此，克宮冷回「沒興趣也沒方法追蹤」普里格津的動向。航班追蹤資料顯示，一架跟普里格津有關的商業客機五日飛離聖彼得堡前往莫斯科，六日又飛往俄南，但並不清楚普里格津是否在機上。普里格津上月廿四日發動兵變，稍後經盧卡申科斡旋放棄前往莫斯科兵諫，並與克里姆林宮協議轉赴白俄。

    白俄總統：普廷不會滅了普里格津

    盧卡申科還說，他「確定」普里格津是自由人；俄羅斯總統普廷並不會「滅了」普里格津，以及他已同意近期與普廷會面，兩人可能會討論普里格津的情況。俄羅斯國家電視台「俄羅斯-1頻道」節目「六十分鐘」五日晚間痛批普里格津是叛徒，以及播放據稱攝於上月廿五日、執法人員突襲普里格津在聖彼得堡的辦公室與豪宅的影片。路透說，國營電視台攻擊普里格津，克宮勢必知情才能播放，可能企圖藉此脅迫普里格津遵守放棄兵變協議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播