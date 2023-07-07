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    扯！2年沒回家 新房竟被鄰居打通入住

    中國遼寧省一名女子發文表示，自家房子被鄰居打通使用，還用衣櫃封門。（圖擷取自微博）

    中國遼寧省一名女子發文表示，自家房子被鄰居打通使用，還用衣櫃封門。（圖擷取自微博）

    2023/07/07 21:13

    〔即時新聞／綜合報導〕近日中國遼寧省一名女子發文指出，自己因這兩年生活在其他城市，加上疫情等原因，一直沒有時間去看新房。被樓下鄰居通知後才發現自己買的房子，現在被鄰居以衣櫃封門，屋主懷疑自己的房子已被鄰居打通入住。

    中國新聞周刊報導，這名女子在2021年發現此等房屋狀況，為爭取自身權益，已透過法律途徑尋求協助，在一二審都獲得勝訴，爭取到房產證。但近日發現自家房子已被鄰居重新改造並入住，房門也被櫃子遮擋。據警方調查後也證實，原為兩戶一層的房子已經被鄰居打通成大平層。

    女子表示，近年經由法律途徑後，已順利辦好3套房子的房產證，另外2套房子未被他人佔據，只有14樓被鄰居佔據，加上沒有電梯卡，消防門也被反鎖，他們始終無法進入。但鄰居針對此爭議表示，這套房子是建商公司抵給他們的。據悉，此建商過去在屋主欲辦理產權登記手續時，就始終不予配合。

    這名女子與鄰居的房屋權屬爭議，法院認為如鄰居也認為其權益受到侵害，可向建商另行主張權利。這名女子也表示，過去在爭取房屋所屬權時就已花費大量金錢和時間，目前只希望房子歸還自己，或者由鄰居將其買下。

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