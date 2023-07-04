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    世界最忠誠的狗！ 日本紀念「忠犬八公」百歲冥誕

    今年過年時，人們替澀谷車站前的忠犬八公銅像掛上新年的裝飾。（美聯社）

    今年過年時，人們替澀谷車站前的忠犬八公銅像掛上新年的裝飾。（美聯社）

    2023/07/04 16:16

    〔即時新聞／綜合報導〕東京澀谷車站外，一座狗狗雕像矗立在人來人往的廣場上，這隻狗就是日本家喻戶曉的「忠犬八公」。今年是忠犬八公冥誕100歲，日本各地舉辦一系列活動，紀念牠的忠心。

    忠犬八公1923年生於秋田縣，是一隻米白色秋田犬，1924年被住在澀谷的東京大學教授上野英三郎認養。八公每天早上都會陪主人走到車站，下午再到澀谷站等候，接主人下班。隔年上野英三郎因腦溢血在工作場所逝世，此後八公每天仍在固定時間到澀谷車站坐著，等候上野回家，一等就是10年。

    八公的故事在1932年登上《東京朝日新聞》，八公頓時成為全國焦點。人們欣賞牠的忠誠，每天都有遊客到澀谷車站探望牠，車站收到大量送給牠的食物。

    1935年八公離世，人們在澀谷車站為八公舉辦告別式，數千人聚集在銅像前為牠哀悼。此後每年4月8日，澀谷車站外都會有忠犬八公的紀念活動。牠的故事也被翻拍成電影，在日本廣為流傳。

    《CNN》報導，今年適逢八公百歲冥誕，牠的故鄉秋田縣大館市特地舉辦較以往更盛大的活動，民間團體也自發性舉辦一系列如販售八公周邊商品、歌唱表演、天文觀星等活動，並將在8月舉辦百歲週年祭。

    作家櫻庭分析，八公的故事反映了日本理想的公民：「忠誠、可靠、奉獻、服從主人」，無條件的愛即使經過100年仍令人動容。夏威夷大學學者矢野表示，無論過多久，人們都會持續紀念八公，因為忠誠不會隨時代改變。

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