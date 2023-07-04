習近平下令「制止餐飲浪費」 四川一餐館辦大胃王比賽遭查

日前中國四川宜賓一家餐廳因舉辦「大胃王」挑戰賽，不但遭到當地官方立案調查，此事更引起多家中國官媒報導。（圖擷取自@封面新聞 中國微博）

2023/07/04 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平為應對糧食危機，於2020年下令「制止餐飲浪費行為」，這項政策至今仍被嚴格執行。日前中國四川宜賓一家餐廳因舉辦「大胃王」挑戰賽，不但遭到當地官方立案調查，此事更引起多家中國官媒報導，強調絕不讓「大胃王比賽」、「大胃王吃播」等浪費飲食的行為死灰復燃。

綜合中媒報導，一間為在四川宜賓市敘州區的餐廳，推出了「挑戰大胃王」競賽活動，只要參賽者在規定時間內吃完108個抄手，餐廳就會按食用的速度給予不同的獎勵，活動限額4名。除了紙本宣傳，餐廳負責人還將比賽過成拍成影片，並上傳到網上，吸引許多網友觀看，更獲取了大量流量與關注，也引起當地執法單位注意。

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報導指出，敘州區的市場監管局表示，他們收到不少民眾檢舉這場大胃王比賽，認為該行為觸犯了《反食品浪費法》，涉嫌「誘導」或「誤導」消費者超量點餐，而對此事展開調查。據該局執法人員調查指出，沒有被參賽者吃完的抄手會被店家直接倒掉，確實造成了浪費食物的情況，將對餐廳進行開罰等懲處。

另據報導，這也是中國近期針對食品浪費問題，進行處罰的最新一例。中國領導人習近平上任後多次呼籲「制止餐飲浪費」，讓中國在2021年通過《反食品浪費法》，規定浪費食物是違法行為。據該法律規定，商家「誘導」、「誤導」消費者超量點餐，最高罰人民幣1萬元（約新台萬4萬3千元），同時該法也禁止線上大胃王吃播影片。

中國官媒之一的《人民日報》今日也在微博發布熱評，聲稱絕不容「大胃王」挑戰賽再次死灰復燃，因此需要監管部門及時制止、依法打擊，又提到對於網友來說，「反手一個舉報（檢舉）就是對大胃王挑戰賽最好的表態」，更強烈表態要徹底清除死灰復燃的空間和條件。

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