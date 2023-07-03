普廷新考驗：如何吞下「瓦格納商業帝國」

一名工人正在拆除聖彼得堡瓦格納集團大樓的窗戶上的標誌。（路透）

2023/07/03 22:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津兵變後，面對俄羅斯當局清算，俄羅斯總統普廷也隨即著手奪取瓦格納「全球帝國」的控制權，但他面臨著一項新的考驗：管理史上最複雜的公司接管案之一。

普里格津旗下媒體控股集團「愛國者媒體」（Patriot Media）1日無預警遭關閉，就連他的外燴公司也遭池魚之殃，原先與國防部簽訂的合約遭廢止，數千名員工也在領不到資遣費的情況下遭單方面解僱。

請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）突襲了瓦格納位於聖彼得堡的總部，以找出對普里格津不利的證據，而兵變落幕幾小時後，克里姆林宮便開始在全球全面接管這個臭名昭著的準軍事集團。

該報分析，在普里格津失去克宮的寵信之前，他建立了世界上最複雜、最不負責任的公司結構之一，這是一個由位於俄羅斯和其他司法管轄區的數以百計公司組成、受到嚴厲制裁的龐大網絡，這些公司經常用現金來支付為其工作的成千上萬的員工、僱傭兵、流水線廚師、採礦地質學家和社交媒體上的網軍。

報導指出，自1858年英國王室開始清算東印度公司，並對遠離本土的殖民地實行直接統治以來，世界上還沒有哪一個政府試圖吞下一個像瓦格納這樣的商業帝國。普廷奪取「瓦格納商業帝國」的努力，將考驗他能在多大程度上操控他23年來一手建立、並用以統治俄羅斯的體系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法