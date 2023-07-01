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    富婆過世7隻愛貓繼承「935萬遺產」 156人搶破頭爭領養

    美國佛州一名84歲婦人去年過世後留下大筆財產給自己的7隻愛貓，領養中心公布貓咪認養資訊後，竟收到156份認養申請，讓領養中心傻眼，並表示將盡全力找出適合的主人。示意圖。（法新社）

    美國佛州一名84歲婦人去年過世後留下大筆財產給自己的7隻愛貓，領養中心公布貓咪認養資訊後，竟收到156份認養申請，讓領養中心傻眼，並表示將盡全力找出適合的主人。示意圖。（法新社）

    2023/07/01 17:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一名84歲婦人去年過世後留下大筆財產給自己的7隻愛貓，領養中心公布貓咪認養資訊後，竟收到156份認養申請，讓領養中心傻眼，並表示將盡全力找出適合的主人。

    《FOX NEWS》報導，84歲的南希是一名商人，在當地以愛貓著稱，自丈夫和兒子相繼過世後南希就和7隻波斯貓一起生活。去年（2022）11月南希離世，留下30多萬美元（約新台幣935萬元）的遺產，遺囑中她要求將遺產分給7隻貓咪，並雇用一名寵物看護照顧貓咪。

    未料南希過世7個月後，她的一位20年老友發現看護並未善盡職責，把貓咪們飼養在不健康的環境中，於是求助動物收容所，最終法院宣判將貓咪送至動物收容中心並開放領養。

    收容所「坦帕灣人道協會」（Humane Society of Tampa Bay）發布認養消息後，目前已經收到156封認養申請。協會執行董事雪莉（Sherry Silk）表示「不管你相不相信，我們收到了156封申請，這對我來說太瘋狂了。」

    她透露，南希確實留下一筆6位數遺產用來照顧貓，這些錢已足夠照顧貓咪一輩子。並表示工作人員正在嚴格審查認養人的資格，為貓咪們篩選適合的主人。若成功領養貓咪，新飼主必須先支付寵物各項花費，再透過法律程序請款，以確保南希遺願能被遵守。

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