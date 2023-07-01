中共卸任高官入聯合國糧農組織 替北京利益服務

聯合國糧農組織（FAO）本月改選秘書長，現任的屈冬玉（見圖）是唯一候選人，他是中國前農業部副部長，但據德國媒體調查採訪發現，屈冬玉過去4年任內，改組FAO成為替北京利益服務的工具。（法新社資料照）

2023/07/01 12:26

〔中央社〕聯合國糧農組織（FAO）本月改選秘書長，現任的屈冬玉是唯一候選人，他是中國前農業部副部長，但據德國媒體調查採訪發現，屈冬玉過去4年任內，改組FAO成為替北京利益服務的工具。

德國之聲（DW）6月30日報導，共4家德國媒體組團調查屈冬玉，分別是巴伐利亞廣播電視台（BR）、中德意志廣播電視台（MDR）、柏林－布蘭登堡廣播電視台（RBB），以及西南德意志廣播電視台（SWR）。

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前後約莫一個月時間，調查團蒐集分布於4大洲線人提供的內部數據與文件，並大量訪談糧農組織前、現任工作人員，還有德國國內與國際專家，發現屈冬玉在任4年間，改組FAO成為服務及符合中國利益的工具。

例如提供歐洲禁用由中國廠商生產的殺蟲劑，謀劃聯合國項目與一帶一路接軌，但美國並非中國才是糧農組織最大出資國，其次是德國，統計顯示，2021年德國支付FAO逾1億歐元（約新台幣34億元）。

調查團隊披露，2019年糧農組織秘書長改選，代表非洲來自喀麥隆的芒貴（Medi Moungui）原本是獲正式提名的5位候選人之一，但中國取消喀麥隆近8000萬美元（約新台幣24億元）的債務後，芒貴隨即打退堂鼓。

當時德國聯邦食品及農業部部長戈洛克內爾（Julia Klockner）回憶，投票前即盛傳，非洲國家代表被要求在投票間拍自己的選票。那次票決總票數191票，屈冬玉首輪即囊括108票而當選。

調查團隊說，屈冬玉上任後，起初糧農組織僅兩個中國籍高管但陸續增至6人，而且很多重要職位都改由經嚴格政治意識形態審查的中國人把持並掌握預算支配權，還需定期向大使館回報，FAO內部稱他們為「間諜」。

經取得的2020至2023年內部文件顯示，糧農組織向非洲、亞洲和大洋洲提供先正達集團（Syngenta AG）生產，具有毒性而被歐洲禁用的農藥。先正達2017年被中國化工收購，今年6月16日，上證通過發行IPO的申請。

此外，經屈冬玉入主的FAO更淪為替中國一帶一路倡議服務的下屬，像是糧農組織發布的新聞稿：「中國通過糧農組織幫助鄰國老撾（寮國）給出口到中國的牛施打疫苗。」

糧農組織一份內部項目說明，上述符合中國的優先事項，即支持一帶一路區域貿易倡議。

德國之聲報導引述義大利雜誌Formiche5月底發表的文章說，今年3月和4月伊拉克和塔吉克分別撤回，本應在7月與屈冬玉共同競逐秘書長的被提名人。

而且這兩個國家都加入一帶一路倡議，以致屈冬玉又成為糧農組織新屆秘書長的唯一候選人。

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