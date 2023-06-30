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    驚！在火星上拍到「甜甜圈岩石」 科學家解釋不一

    火星探測器毅力號，近來拍攝到奇特的「甜甜圈岩石」。（圖擷自NASA JPL網站）

    火星探測器毅力號，近來拍攝到奇特的「甜甜圈岩石」。（圖擷自NASA JPL網站）

    2023/06/30 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕毅力號火星探測器，近來在距離火星北半球耶澤羅撞擊坑（Jezero）約100公尺處，拍攝到奇特的「甜甜圈岩石」，可以看到1塊岩石中間出現孔洞，就像是甜甜圈的形狀一樣，科學家對此有不同的說法。

    《CNN》報導，亞利桑那州立大學地球與太空探索學院助理研究科學家、毅力號多光譜立體成像儀Mastcam-Z團隊成員賴斯（Jim Rice），是最先發現「甜甜圈岩石」的專家，他透露由於毅力號沒有接近這塊岩石，因此其確切的構成和起源尚不清楚。

    不過，賴斯認為「甜甜圈岩石」幾乎不可能是隕石，因為這個地區的石頭本來就有很多是空心的，推估是數十億年前火星還有水源時，大洪水透過內雷特瓦山谷（Neretva Vallis）將沉積砂岩帶到這裡，「甜甜圈岩石」也是這些沉積砂岩的一員。

    賴斯表示，「甜甜圈岩石」之所以會形成，可能是中心部分較為脆弱，隨著天氣影響和風蝕讓凹洞逐漸擴大，從科學的角度來看這塊岩石其實並沒有什麼特別的。

    然而，搜尋地外文明計畫（SETI）研究所的資深行星科學家帕斯卡·李（Pascal Lee），對此則抱持著不同意見，他認為「甜甜圈岩石」也許是隕石，畢竟火星靠近小行星帶且過去就曾發現隕石。

    帕斯卡·李指出，「甜甜圈岩石」在掉進火星大氣層時，中間較為脆弱的部分可能受磨擦影響而變得空洞，另一方面，「甜甜圈岩石」或許並非隕石而是火星地表的一部分，在火星遭受小行星撞擊時從地表碎裂出來，他很建議毅力號改變原定路線，到「甜甜圈岩石」旁邊做更多觀察。

    不過，賴斯透露毅力號團隊沒有這樣的計畫，目前正前往原本就規劃好要採樣的巨石，方向和「甜甜圈岩石」所在地完全相反。

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