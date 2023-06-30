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    噁男混入大樓聞女鞋 伸舌舔底畫面全都錄

    噁男進入住戶大樓，拿起女性鞋子猛聞。（圖片擷取自微博）

    噁男進入住戶大樓，拿起女性鞋子猛聞。（圖片擷取自微博）

    2023/06/30 17:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東肇慶一棟住戶大樓，日前遭到一名怪異男子混入，透過監視器畫面看到，該男會將女住戶放在走廊的鞋子拿起來聞，甚至還會伸舌舔鞋底。監視器畫面被曝光後，噁心行徑讓住戶崩潰，而律師也給出建議表示，雖然證據確鑿但還是要注意影片中人臉要打碼，以免觸犯肖像權。

    根據中媒指出，監視器影片被放上網後，大樓管理員已出面聯繫警方。影片中可以看到一名身穿白衣的男子進入走廊，蹲下拿起女性的鞋子一頓猛聞，最後還將鞋子翻過來，伸出舌頭舔了舔鞋底，讓看到這一幕的住戶感到噁心至極。

    律師分析，影片中男子舔拭女鞋鞋底的行為可能構成《治安管理處罰法》中的「其他尋釁滋事行為」，可能被處5日以上10日以下拘留，以及人民幣500元（約新台幣2100元）的罰款。另外該大樓有門禁措施，男子擅闖也樣觸犯了《治安管理處罰法》，可能面臨行政處罰。

    而舔鞋行為在損害鞋子財產價值的同時，也帶給鞋主精神上創傷，鞋主可以要求進行民事賠償。但該律師也提醒，在掌握證據的情況下，將監視器畫面發布到網路上，提醒同區居民防範的行為並無構成犯罪，但還是要注意對涉嫌男子進行打碼，以避免侵犯其隱私權、肖像權、名譽權的可能。

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