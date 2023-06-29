美眾院外委會成立「老虎」小組 盼加快對台武器交付

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾，今年4月訪台時向蔡英文總統承諾，國會正竭盡所能，加快美國對台軍售的程序。（路透檔案照）

2023/06/29 07:21

首次上稿 06-28 23:59

更新時間 06-29 07:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）27日宣布成立「老虎」（TIGER）工作小組，將美國「外國軍事銷售」（FMS）若干關鍵領域的程序現代化，俾便及時滿足美國國家安全及包括台灣在內的盟友和夥伴的需求。

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「老虎」（TIGER）是「技術、產業及政府戰備接觸」（Technical,Industrial,and Governmental Engagement for Readiness）的縮寫。

根據眾院外委會發布的新聞稿，這個跨黨派工作小組，將由佛羅里達州共和黨議員瓦爾茲（Mike Waltz）領導，麻州民主黨議員摩爾頓（Seth Moulton）、阿肯色州共和黨議員希爾（French Hill）、加州共和黨議員賈西亞（Mike Garcia）及科羅拉多州民主黨議員柯羅（Jason Crow）擔任共同主持人。

新聞稿指出，老虎小組將凝聚美國國務院及國防部的專家，以及產業界專家和眾院外委會，負責監督美國政府對外軍售過程的小組委員會領導階層，定期舉行簡報，並向外委會領導階層提出建議做為立法考量。

麥考爾表示，他期待在外委會管轄範圍內，推動老虎小組提出的立法，至關重要的是美國應該儘快將武器交付給夥伴和盟友。瓦爾茲表示，多年來美國對外軍售一直延誤，使美國在全球的盟友及夥伴面臨風險，他將審視為何許多物資的運送被拖延或成本不斷攀升，導致美國一些最重要盟友的安全面臨風險，並在立法上落實解決方案，加快這些軍售。

摩爾頓則說，對外軍售是美國外交和國家安全的重要工具，「我們的夥伴，例如台灣，訂購美國的軍事設備是因為他們需要它。他們應該儘快收到那些硬體」。老虎小組將檢討國會必須在哪些地方簡化官僚程序，在哪些產業投資以解決瓶頸，並要求各方承擔責任，以便及時送出裝備，使其得以在戰場上發揮作用。

美國之音（VOA）中文網28日報導，美國國會議員對行政當局延遲交付台灣早已採購的武器，感到不滿，甚至台灣在2019年就已訂購的武器迄今仍未交付，蔡英文總統也多次向到訪的美國國會議員呼籲，希望加快向台灣交付武器的速度。麥考爾今年4月訪台時向蔡承諾，國會正竭盡所能，加快美國對台軍售的程序。

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