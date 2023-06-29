約炮男偷拍76女 收藏逾「300部性愛片」下場曝光

印尼一名男子在交友軟體與陌生女子發生性行為後，竟用偽裝成「行動電源」的攝影機偷錄性交過程，5年內至少76人受害。示意圖，與本新聞無關。（情境照）

2023/06/29 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名印尼籍男子使用交友軟體與女生相約一夜情，竟多次趁著對方洗澡時偷裝攝影機並將性行為過程錄下，事後更將檔案分類取名以便欣賞，5年內76人受害。近日男子認罪後整起事件才曝光，男子也因偷拍罪被當地法院判處8個月徒刑。

綜合外媒報導，32歲的男子維加亞（Johan Wijaya）多次在交友軟體與陌生女子約炮，2021年一名定期與維加亞發生性行為的女子發現他用手機偷拍而報警，警方扣留他的筆記型電腦後，才發現大量偷拍影片，其中有16段影片錄下該名女子的臉部、裸體和私密處。

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警方調查，維加亞都趁女子洗澡或上廁所時，把偽裝成行動電源的攝影機鏡頭朝床的方向偷拍，事後將這些影片以約炮對象的名字及錄製日期歸檔分類，並儲存筆電或硬碟中。警方調查後竟搜出逾300部的偷拍性愛片，目前確定至少有76名女性受害。

維吉亞遭逮後隨即認罪，承認多達336部的不雅片全是未經受害者同意的情況下偷拍，而偽裝成「行動電源」的犯案工具也是專門用來偷拍才購買。但他強調自己從未將影片外流出去，維吉亞最後因犯下5項偷拍罪，被法官判處8個月徒刑。

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