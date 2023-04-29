人類常駐月球邁一大步！ NASA成功從模擬月球土壤抽出氧氣

1969年美國太空人艾德林（Buzz Aldrin Jr.）登陸月球照。（美聯社檔案照）

2023/04/29 22:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航太總署（NASA）近日在實驗中，首次成功從模擬的月球土壤中抽取出氧氣。這項成果為美國重返月球以及太空人常駐月球的「「阿提米絲（Artemis）」計畫推進一大步。

NASA 25日宣布這項成果，詹森太空中心的「碳熱還原展示（CaRD）」小組，在一個真空艙室下進行「就地資源利用」實驗，成功從模擬月球土壤中抽取出氧氣。該小組專案經理、NASA高級工程師帕茲（Aaron Paz）說，這次實驗成功意味著，這種氧氣獲取技術已經處於技術完備等級第6級，即準備在太空中測試，「這項技術具有在月球表面，每年產生數倍於其自身重量氧氣的潛力，這一點將能夠使人類常駐月球」。

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這項實驗是支援「阿提米絲」任務的一環，這項登月計畫目標，是要達成人類在時隔50年後，再度踏上月球土地，並且設立常駐基地。為了實現這一點，能夠就地使用月球上的資源就很關鍵，例如氧氣，除了是太空人在月球呼吸所需，也對運輸所需的推進劑有用處。

月球土壤中含有可能在陽光輻射下，可用於製造氧氣的成份，為了測試這一點，研究人員先製造模擬月球表面細粒子土壤的模擬物，然後在特製的球形真空艙室中，用高功率雷射模擬太陽能集中器，融化在碳熱反應器中的模擬月球土壤，之後透過「月球運行質譜觀測儀（Mass Spectrometer Observing Lunar Operations，MSolo）」，探測到加熱後的模擬土壤中有一氧化碳。

CaRD測試主任福特（Anastasia Ford）說，「我們的團隊證明了，CaRD反應器能夠在月球表面運作，而且成功抽取出氧氣」，「這是為打造人類在其他行星常駐基地邁出一大步。」

望遠鏡拍攝的月球表面影像。（歐新社檔案照）

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