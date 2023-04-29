東南亞泡麵驗出致癌農藥下架 廠商：絕對符合標準

台北市衛生局抽驗速食麵，發現2款不符規定。其中一款速食麵業者發布聲明強調，該公司生產的速食麵絕對符合食品安全標準。（台北市衛生局提供）

2023/04/29 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市衛生局昨公布速食麵抽驗結果，發現「檳城阿來白咖哩麵」、「ndomie特色雞肉風味湯麵」兩款東南亞進口速食麵檢出殘留一級致癌物「環氧乙烷」，衛生局已要求業者將違規商品下架。28日其中一款速食麵業者發布聲明強調，該公司生產的速食麵絕對符合食品安全標準。

美國有線電視新聞網《CNN》28日報導，「ndomie特色雞肉風味湯麵」生產商「營多食品」（Indofood）董事會成員Taufik Wiraatmadja發布聲明指出，營多食品在印尼生產的所有速食麵均有按照食品安全標準和印尼國家藥品和食品管制局（BPOM）制定的標準進行加工。

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BPOM則在週四表示，儘管該款速食麵中含有微量的環氧乙烷，但仍符合該國的安全標準，是可以安全食用。不過BPOM也要求營多食品往後需確保產品內不該出現高濃度的化學成份。

而印尼外貿總幹事桑托索（Budi Santoso）也在週四的記者會上表示，印尼官員在消息傳出後立即檢查了宣布下架的產品，發現這些產品可以安全食用。他也提到，台灣的食品安全規定與印尼相比「更敏感和不同」（were very sensitive and different）。

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