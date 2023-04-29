為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日韓關係續升溫！岸田文雄擬下月訪首爾

    岸田文雄29日出發訪問非洲前，在羽田機場向媒體證實，正籌備5月訪問南韓。（法新社）

    岸田文雄29日出發訪問非洲前，在羽田機場向媒體證實，正籌備5月訪問南韓。（法新社）

    2023/04/29 15:29

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲》（Nikkei Asia）29日報導，日本首相岸田文雄向媒體證實，正在安排訪問南韓，這將是繼2018年初的安倍晉三後，再次有日相訪韓。

    岸田29日啟程訪問非洲，在東京羽田機場回應媒體提問時表示，「南韓總統尹錫悅3月訪日時，我們同意兩國恢復『穿梭外交』（shuttle diplomacy），每年互訪對方國家。」不過，對於將在何時回訪南韓，岸田稱還沒有定案。

    《日經》引述日本政府消息指出，確切時間應會落在七大工業國集團（G7）5月19至21日在廣島舉行峰會之前。儘管南韓非G7成員國，但日方也已提出邀約。

    據了解，岸田的南韓行將拜會尹錫悅，討論日韓擴大合作，應對北韓武力恫嚇事宜。正在訪問美國的尹錫悅，也和美國拜登總統談妥擴大及深化美韓兩軍聯繫和協調工作。

    另一方面，美國印太司令部太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）同日在《日經》訪問中表示，他希望美日韓舉行三方軍事演習，「我們還沒完全這麼做，但我希望可以看到三方行動。從我的觀點來看，沒有什麼事可以阻止我們這麼做。不過，每個國家都有自己的看法。」

    報導指出，隨著日韓關係改善，實現三國空軍聯合演習，將是未來更多合作的試金石。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    時隔2年9個月 日韓領導人再度單獨會談
    2022/09/22 10:00

    時隔2年9個月 日韓領導人再度單獨會談
    北約峰會晚宴尹錫悅就職後首會岸田 短暫交談約4分鐘
    2022/06/29 13:50

    北約峰會晚宴尹錫悅就職後首會岸田 短暫交談約4分鐘

    買這最划算 南科 史博館 商60一次擁有
    岸田文雄與尹錫悅通話 盼改善冰冷日韓關係
    2022/03/11 10:06

    岸田文雄與尹錫悅通話 盼改善冰冷日韓關係
    北韓疑隔兩年又試射潛射彈道飛彈 岸田文雄：將堅決回應
    2021/10/19 15:27

    北韓疑隔兩年又試射潛射彈道飛彈 岸田文雄：將堅決回應

    煩惱母親節禮物、大餐？找他就對了！
    靖國神社秋祭岸田文雄供奉「真榊」 南韓外交部︰深感遺憾
    2021/10/17 17:21

    靖國神社秋祭岸田文雄供奉「真榊」 南韓外交部︰深感遺憾
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播