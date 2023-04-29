日韓關係續升溫！岸田文雄擬下月訪首爾

岸田文雄29日出發訪問非洲前，在羽田機場向媒體證實，正籌備5月訪問南韓。（法新社）

2023/04/29 15:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲》（Nikkei Asia）29日報導，日本首相岸田文雄向媒體證實，正在安排訪問南韓，這將是繼2018年初的安倍晉三後，再次有日相訪韓。

岸田29日啟程訪問非洲，在東京羽田機場回應媒體提問時表示，「南韓總統尹錫悅3月訪日時，我們同意兩國恢復『穿梭外交』（shuttle diplomacy），每年互訪對方國家。」不過，對於將在何時回訪南韓，岸田稱還沒有定案。

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《日經》引述日本政府消息指出，確切時間應會落在七大工業國集團（G7）5月19至21日在廣島舉行峰會之前。儘管南韓非G7成員國，但日方也已提出邀約。

據了解，岸田的南韓行將拜會尹錫悅，討論日韓擴大合作，應對北韓武力恫嚇事宜。正在訪問美國的尹錫悅，也和美國拜登總統談妥擴大及深化美韓兩軍聯繫和協調工作。

另一方面，美國印太司令部太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）同日在《日經》訪問中表示，他希望美日韓舉行三方軍事演習，「我們還沒完全這麼做，但我希望可以看到三方行動。從我的觀點來看，沒有什麼事可以阻止我們這麼做。不過，每個國家都有自己的看法。」

報導指出，隨著日韓關係改善，實現三國空軍聯合演習，將是未來更多合作的試金石。

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