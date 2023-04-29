美國6青少年按門鈴惡作劇 屋主撞死3人判決出爐

美國加州6名青少年按門鈴惡作劇後駕車逃逸，遭屋主開車追撞造成3人死亡，如今屋主被判謀殺罪成立。（美聯社）

2023/04/29 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕2020年1月19日，美國加州6名青少年在一處民宅大玩游泳池跳水並按門鈴惡作劇，屋主錢德拉（Anurag Chandra）一氣之下開車追著駕車逃跑的6人，在撞擊青少年車輛後造成3人死亡，經過3年多的訴訟後，河濱郡陪審團28日判決錢德拉3項謀殺罪和3項殺人未遂罪成立，至於刑期還有待法官裁定。

據《美聯社》報導，加州河濱郡檢察官海斯特林（Mike Hestrin）表示，6名青少年當時坐著豐田Prius離開現場，遭錢德拉撞擊後失控撞上路邊樹木，法醫辦公室透露3名死者皆為16歲，分別是霍金斯（Daniel Hawkins）、魯茲（Drake Ruiz）與伊瓦斯庫（Jacob Ivascu）。

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至於18歲駕駛坎普沙諾（Sergio Campusano）、一對13歲男孩都在這起事故中生還。錢德拉出庭時表示，他不認識這些青少年，其中1人在逃跑前還露屁股挑釁，自己之所以開車尾隨主要是擔心家人安全，並且想讓對方了解到他真的非常生氣。

錢德拉坦承自己在事發前幾個小時喝了12杯啤酒，並且以時速159公里的速度追逐，但他強調自己當時完全沒有打算要撞擊青少年車輛，至於撞車後之所以沒有停下來，是因為他不知道車內有人受傷。

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