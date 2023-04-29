不爽被騙停車費！男子約會一半跑去槍殺騙子 再跟女伴繼續吃飯

一名男子4月11日和約會對象開車到休士頓一間餐廳用餐，進到餐廳後得知自己停車時被假冒成管理員的人騙錢，竟回到停車場開槍射殺騙錢男子後返回餐廳繼續約會。圖為示意圖。（路透）

2023/04/29 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國再傳出因小事開槍殺人的事件，一名男子4月11日和約會對象開車到休士頓一間餐廳用餐，進到餐廳後得知自己停車時被假冒成管理員的人騙錢，竟回到停車場開槍射殺騙錢男子後，返回餐廳繼續約會。目前男子已被警方逮捕並在週四（27日）出庭受審。

據《NBC》報導，事發在美國4月11日晚間，一名德州男子阿吉雷（Erick Aguirre）和約會對象開車到休士頓一間速食店用餐，抵達市中心停車場時遇到46歲的尼克斯（Elliot Nix）。尼克斯告訴他們停車費用一人20美元，於是阿吉雷付了40美元後和約會對象來到餐廳，卻被店員告知尼克斯並非停車場員工，他們被騙錢了。

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阿吉雷聽聞後讓女子在餐廳等他，自己獨自跑回停車場，過了一陣子後回到餐廳繼續約會。

附近一家商店的員工事後告訴警方，那晚他看到阿吉雷跑回車上，拿出手槍追尼克斯。之後兩人都離開了他的視線，但他在晚上8點前聽到槍聲，然後看到阿吉雷「漫不經心地走回他的車放槍」。

尼克斯送醫後仍不幸身亡，警方公布當天餐廳內拍到的監視器畫面，和阿吉雷約會的女子看到後主動向警方提供資訊，女子表示阿吉雷從停車場回到餐廳後告訴她「一切都很好，我只是去嚇嚇他」，但進到餐廳後阿吉雷臉色看起來不太好，他們便離開到別的餐廳用餐。

阿吉雷本週被警方依涉嫌謀殺逮捕，並在27日開庭受審。

美國近期發生多起因小事而引發的槍擊案，休士頓一名刑事辯護律師薛納（Grant Scheiner）表示「問題在於人們對於何時可以使用致命武器有很多誤解。人民可以有很多槍，但相關知識卻不足。」

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