房東就愛在中庭裸體曬太陽惹議 德法院判准：不妨礙觀瞻

德國慕尼黑英國公園享受日光的民眾。（路透檔案照）

2023/04/28 23:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國一名房東喜歡在住宅的樓房中庭裸體做日光浴，遭承租戶多次抱怨、甚至拒付房租後，這名房東訴諸法律，法院近日判決，這名房東有權在他的樓房中庭裸體曬太陽，而且承租戶不能藉此要求調降租金。

這名法院未揭露姓名的房東，在法蘭克福西區有1棟住宅樓房，其中一戶承租戶是一家人力資源公司。儘管遭租戶多次抱怨，但他仍然堅持在他的出租樓房中庭日光浴，這家人力資源公司為此拒絕付房租，這名房東因此提告。一審判決房東勝訴，租戶提出上訴，但是法蘭克福高等地方法院26日維持一審判決。

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該公司向法官說，房東會一絲不掛地走樓梯來到中庭，因此，「若住戶或者訪客當時正好走在那裡，就會撞見他全裸」。但是法官說，經派人到現場查看，沒發現該公司所說的情況，「相反地，原告已表明，他都會穿著浴袍，只有到日光浴躺椅前才會脫掉。」

法院判決，原告裸體在中庭曬太陽，並不妨礙該房產的可用性，此事「與美感無關」，而且在此案中也未發現「嚴重不適當舉止」；此外，該家人力資源公司員工，只有在辦公室「從窗戶往外伸得遠遠地」，才看得到這名房東做日光浴的地點。

不過，租戶還是獲法官允許扣減15%的租金3個月，但是理由與房東裸體曬太陽無關，而是因為附近施工造成龐大噪音。

「自由身體文化（Freikoerperkultur）」在德國很受歡迎，最早可追溯到19世紀晚期，許多德國人喜歡在湖邊、海邊、自家陽台裸體做日光浴。目前德國超過300個私人裸體或「自由身體文化」俱樂部，登錄會員約60萬人。

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