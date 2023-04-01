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    要怎麼洗？澳洲衝浪俱樂部規定 淋浴和更衣室不得裸體

    澳洲衝浪俱樂部規定使用者在淋浴時和更衣室內禁止裸體，讓民眾相當傻眼。澳洲衝浪示意圖。（歐新社）

    澳洲衝浪俱樂部規定使用者在淋浴時和更衣室內禁止裸體，讓民眾相當傻眼。澳洲衝浪示意圖。（歐新社）

    2023/04/01 09:45

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州特里格爾衝浪救生俱樂部（Terrigal Surf Life Saving Club），近來規定使用者在淋浴時和更衣室內禁止裸體，讓民眾感到相當傻眼。

    《CNN》報導，游泳運動員潘特爾（Nada Pantle）透露，俱樂部大約3個月前貼出告示，建議大家穿著泳衣淋浴，並在更衣時用毛巾包裹身體，最近自己則收到了1封警告信，直指她違反了相關規定，可能會被終止會員資格。

    潘特爾對於這樣的說法不以為然，她認為更衣室就是用來換衣服的，會員之一的法利（Wendy Farley）也十分不滿，痛斥這完全是時代倒退的行為，並決定從俱樂部退出。

    澳洲衝浪救生組織（Surf Life Saving Australia）的相關規定指出，成員不應該在照料兒童時淋浴或更衣，並儘量避免在一對一的情況下和未成年人待在更衣室，除非有其他人在場。

    新南威爾斯州衝浪救生單位（Surf Life Saving NSW）為此辯護，強調這些規定是為了要保護兒童，特里格爾俱樂部只是要求人們在淋浴時穿上泳衣，並在換衣服時使用毛巾。

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