全裸家政婦薪資曝光 辣妹親曝經驗：脫光工作5小時賺近7萬！

在美國從事裸體家政婦的珊米透露，自己工作5小時就能賺進2000多美元。（圖翻攝自@sincerely__sammi IG）

2023/03/08 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕相信不少老司機對「裸體家政婦」有過幻想，也好奇這一職業薪資待遇如何。近日美國一名女子在網上自曝從事裸體家政婦，宣稱自己只要脫光衣服工作一天，就能賺進2230美元（約新台幣6.9萬），引發外界熱議。

根據《紐約郵報》報導，來自美國佛羅里達州的珊米（Sammie），本週一（6日）在短影音平台抖音（TikTok）上表示，自己本身是名裸體家政婦，非常多人好奇她的收入如何，「就以今天來說，我打掃了5間房子，每小時收費300元（約新台幣9200元），雖然我沒有特別要求小費，但顧客大多會主動給，光是今天的小費就收到730元（約新台幣2.2萬），算下來我總共賺了2230元。」

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珊米說，自己當天只工作5小時，就擁有近7萬的收入，語氣充滿自豪。她也透露，因為自己的工作特殊，自己通常都會另外請保鑣接送她，結束後會將當天所得的35%當作薪水給對方。網友聽完紛紛表示，「我做錯工作了」、「我覺得更厲害的是你5小時內打掃了5間房子」、「我只覺得保鑣很爽，沒事做在外面等著就有錢拿」。

目前珊米發布在抖音的原影片已遭刪除，珊米後來改上傳至IG，並稱自己的抖音帳號被暫停使用，但未說明原因。

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