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    對中國調解俄烏不樂觀 立陶宛總統：支持台灣自決權

    立陶宛總統瑙塞達。（歐新社）

    立陶宛總統瑙塞達。（歐新社）

    2023/04/28 17:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭爆發1年多後，中國國家主席習近平才終於在26日，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）首度通電話。對此，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）直言表示，對中國介入調解俄烏衝突不抱期待，原因是中國支持俄羅斯繞過制裁，讓人難以信賴；關於台灣議題，他則表示支持民族自決權。

    綜合外媒報導，中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通話，表示願當俄烏衝突的調停人，並派遣和平特使前往烏克蘭，更呼籲應用外交談判結束衝突。目前在德國訪問的立陶宛總統瑙塞達，直言表示「不樂觀」，原因是至今中國在這場戰爭的角色中不具建設性。

    瑙塞達表示，中國利用繞過歐盟制裁等方式支持俄羅斯，因此非值得信賴的調停者，「到目前為止，我們沒有看到也沒有聽到任何中國關於對這場戰爭的譴責」。此外，他還提到，「烏克蘭人急欲和平結束這場血腥的戰爭，但中國必須了解，烏克蘭不可能對領土保持完整讓步」。

    日前中國駐法大使盧沙野質疑包括立陶宛在內的前蘇聯國家主權，在歐洲引發外交風暴。瑙塞達表示，雖然中國已有對外正式澄清，但這樣的言論還是「讓人非常不安」，並指出歐盟應向中國傳達明確訊號，如果不願意對俄羅斯發動的這場戰爭清楚表達立場，歐盟與中國的關係將受到傷害。

    另據報導指出，2021年11月駐立陶宛台灣代表處成立，導致立陶宛與中國關係緊張，甚至對立陶宛實施貿易封鎖。瑙塞達表示，雖然立陶宛多次表示一個中國政策不變，但中國仍「反應過度」，導致去年立陶宛對中國的出口相較於前一年大跌80%，幸好立陶宛將出口和服務分散到亞洲其它市場，彌補在中國的損失。

    針對中國對台灣的威脅，瑙塞達則表示，「世界上每一個國家必須尊重民族自決權」，

    更指出與台灣的衝突必須在談判桌上解決，不可使用武力。

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