為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰網紅臉書PO啤酒照片 遭法院判罰13萬、半年監禁

    泰國網紅阿蒂（Artid Sivahansaphan）因在臉書上傳啤酒照遭判處新台幣13萬元罰鍰和半年監禁。（取自Artid Sivahansaphan臉書粉絲頁）

    泰國網紅阿蒂（Artid Sivahansaphan）因在臉書上傳啤酒照遭判處新台幣13萬元罰鍰和半年監禁。（取自Artid Sivahansaphan臉書粉絲頁）

    2023/04/25 13:52

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名擁有近7萬名粉絲的小網紅，因在臉書PO出某品牌啤酒照片並附上評論，被警方以違反相關法令送辦，法院近日判處開罰15萬泰銖（約新台幣13.4萬元）和6個月監禁，小網紅不滿稱甚至比一般酒駕罰的還重。

    根據《美聯社》報導，泰國2008年頒發《酒精飲料控制法》，禁止直接、間接宣傳或展示酒精飲品商標或名稱，任何平台都禁止相關廣告，在電視上所有酒類都被打碼，違反法令最高可判處1年監禁與50萬泰銖（約新台幣44.6萬元）罰款。

    網紅阿蒂（Artid Sivahansaphan）臉書擁有近7萬名粉絲，他過去10年長期在臉書撰寫精釀啤酒評論，他說，在泰國只要說愛喝啤酒就是有罪，他真的是對精釀啤酒很有熱情才撰寫評論，「我沒有打廣告也不鼓勵其他人喝酒，更不提倡酒駕，只單純以美學角度來評論。」

    曼谷法院21日宣判網紅阿蒂罰則，阿蒂說，法官也採信他的說法，因此將原本判決8個月監禁和20萬泰銖罰金，改判成15萬泰銖和6個月監禁，但他等待保釋當天意外得知一名酒駕者僅被罰6萬泰銖，而他「只是在家寫東西，就被罰15萬泰銖」。

    阿蒂說，他會繼續上訴，希望他的例子能讓當局考慮修法。

    阿蒂案件引發關注，泰國促進啤酒生產和銷售自由化的組織Beer People說，阿蒂所有評論都是以一名消費者立場出發，而非試圖要賣啤酒，但法官似乎不是很能認同。

    泰國前進黨曾直言，許多類似阿蒂案件顯示出《酒精飲料控制法》用來欺負一般民眾、自己做生意的人，疑似有圖利老牌企業之嫌。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    泰國網紅用腰果神模仿「包青天」 台灣網友嗨喊：鍘！
    2023/02/05 11:18

    泰國網紅用腰果神模仿「包青天」 台灣網友嗨喊：鍘！
    「寶可夢變形」在台爆紅 27歲「泰國娜美」驚傳過世
    2022/06/06 21:40

    「寶可夢變形」在台爆紅 27歲「泰國娜美」驚傳過世

    消暑妙方 清涼一夏就靠這步
    「榴槤配啤酒」吃出人命？ 女友以為開玩笑 竟親睹猝死過程
    2022/05/10 21:54

    「榴槤配啤酒」吃出人命？ 女友以為開玩笑 竟親睹猝死過程
    叛教穆斯林？馬來西亞大動作追捕跨性別美妝企業家惹議
    2021/11/19 14:24

    叛教穆斯林？馬來西亞大動作追捕跨性別美妝企業家惹議

    存款利率最高8% 理財首選NewNewBank
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播