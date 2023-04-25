泰網紅臉書PO啤酒照片 遭法院判罰13萬、半年監禁

泰國網紅阿蒂（Artid Sivahansaphan）因在臉書上傳啤酒照遭判處新台幣13萬元罰鍰和半年監禁。（取自Artid Sivahansaphan臉書粉絲頁）

2023/04/25 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名擁有近7萬名粉絲的小網紅，因在臉書PO出某品牌啤酒照片並附上評論，被警方以違反相關法令送辦，法院近日判處開罰15萬泰銖（約新台幣13.4萬元）和6個月監禁，小網紅不滿稱甚至比一般酒駕罰的還重。

根據《美聯社》報導，泰國2008年頒發《酒精飲料控制法》，禁止直接、間接宣傳或展示酒精飲品商標或名稱，任何平台都禁止相關廣告，在電視上所有酒類都被打碼，違反法令最高可判處1年監禁與50萬泰銖（約新台幣44.6萬元）罰款。

請繼續往下閱讀...

網紅阿蒂（Artid Sivahansaphan）臉書擁有近7萬名粉絲，他過去10年長期在臉書撰寫精釀啤酒評論，他說，在泰國只要說愛喝啤酒就是有罪，他真的是對精釀啤酒很有熱情才撰寫評論，「我沒有打廣告也不鼓勵其他人喝酒，更不提倡酒駕，只單純以美學角度來評論。」

曼谷法院21日宣判網紅阿蒂罰則，阿蒂說，法官也採信他的說法，因此將原本判決8個月監禁和20萬泰銖罰金，改判成15萬泰銖和6個月監禁，但他等待保釋當天意外得知一名酒駕者僅被罰6萬泰銖，而他「只是在家寫東西，就被罰15萬泰銖」。

阿蒂說，他會繼續上訴，希望他的例子能讓當局考慮修法。

阿蒂案件引發關注，泰國促進啤酒生產和銷售自由化的組織Beer People說，阿蒂所有評論都是以一名消費者立場出發，而非試圖要賣啤酒，但法官似乎不是很能認同。

泰國前進黨曾直言，許多類似阿蒂案件顯示出《酒精飲料控制法》用來欺負一般民眾、自己做生意的人，疑似有圖利老牌企業之嫌。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法