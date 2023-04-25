蘇丹政府軍與叛軍同意停火72小時 各國仍持續撤僑

蘇丹政府軍與武裝團體「快速支援部隊」同意暫時停火72小時，各國仍持續撤僑。圖為從蘇丹撤離的法國公民。（路透）

2023/04/25 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹內戰從15日爆發延續至今，各國持續從蘇丹撤僑，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日宣布，蘇丹政府軍（SAF）與武裝團體「快速支援部隊」（RSF）同意暫時停火，自25日凌晨0時起，停火72小時。

綜合外媒報導，布林肯表示，蘇丹交戰雙方之間的停火協議是經過48小時談判後達成的，美國呼籲政府軍與RSF立即全面停火。布林肯說，為了結束衝突，美國將與區域及國際夥伴、事關蘇丹平民利益的有關單位協調，協助建立一個委員會來監督停戰與人道主義相關安排。

請繼續往下閱讀...

RSF於24日發表一份聲明，表示RSF已同意休兵，開放人道主義走廊，以便蘇丹民眾行動，讓他們能移動到醫院或安全地帶，外國政府人員及公民也能持續撤離。RSF強調：「我們遵守對停火期間實現全面停火的承諾。」

目前包括加拿大、法國、波蘭、瑞士和美國在內的數個國家都已停止駐蘇丹使館運作，雖然內戰在上週末仍持續，但各國持續進行撤僑行動。日本表示，所有希望離開蘇丹的公民都已撤離；法國表示已安排疏散491人，其中包括196名法國公民以及其他36國的公民，法國政府正派出一艘軍艦前往蘇丹港，載運更多撤離人員。

截至24日為止，4架德國空軍飛機從蘇丹撤離了400多名不同國籍的公民，而沙烏地阿拉伯外交部24日表示已撤離356人，其中包括101名沙烏地阿拉伯公民和其他26國公民。

儘管各國紛紛撤僑，但美國目前緊撤離外交人員及政府雇員，並沒有打算從當地大規模撤僑。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）24日指出，美國政府正透過陸路車隊方式，積極協助那些想要離開蘇丹的美國公民，總統拜登也指示，要盡可能協助那些選擇留在蘇丹的美國公民。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法