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    港生批考試以歐巴馬妻文章入題太難 湧IG狂轟

    香港中學文憑試日前舉行英文科閱讀及寫作考試，試題選材自美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬的文章及自傳，被考生認為太難。圖為蜜雪兒．歐巴馬新書。（美聯社）

    香港中學文憑試日前舉行英文科閱讀及寫作考試，試題選材自美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬的文章及自傳，被考生認為太難。圖為蜜雪兒．歐巴馬新書。（美聯社）

    2023/04/24 17:52

    〔中央社〕香港中學文憑試日前舉行英文科閱讀及寫作考試，其中一篇試題選材自美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬的文章及自傳，部分考生認為試題太難而湧至蜜雪兒IG留言狂轟，卻反而招來不成熟的批評。

    綜合明報及香港01近日報導，香港文憑試21日舉行英文科閱讀及寫作考試，其中一篇試題是有關美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的妻子蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）的文章及自傳，分享母親養育方式，如何塑造今日的自己。

    有受訪考生表示，文章的詞彙很深，部分問題問法複雜。

    有受訪教師表示，相信以蜜雪兒這位公眾人物入題，是想讓考生更容易理解考題，但部分題目問法刁鑽，考生未必有足夠時間完成。

    另有受訪教師認為，蜜雪兒的文章談及她的成長過程，當中觸及外國文化，本港考生未必容易理解，但若考生本身有多看書，也有優勢。

    報導指出，部分考生認為以蜜雪兒文章入題太深奧，事後湧到蜜雪兒的IG留言批評。

    有留言表示，「如果我有得到5**，那是你的責任」，「5**」是中學文憑試的最高評級；也有留言指歐巴馬摧毀很多中東年輕人的生命，現在他的妻子跟隨丈夫的步伐，摧毀香港考生的成績。

    有部分留言帶有粗言穢語，甚至種族歧視的字眼。有留言者反過頭來批評考生的留言不成熟；還有自稱是應屆考生的留言表示代為向蜜雪兒道歉。

    報導引述香港考評局表示，理解考生重視應試表現，但發表意見時應保持禮貌及尊重他人。選題的首要原是符合課程要求及有效評核考生能力，在選取閱讀題材時也會考慮考生的語文能力、題材的趣味性和教育意義，同時也會貼近考生的日常生活及體驗。

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