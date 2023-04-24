中國美術圈近年抄襲頻現 中媒：利益驅使

中國美術學院教師徐跋騁日前被揭發涉嫌長期抄襲外國作品。中媒今天報導，徐跋騁已被停課接受調查，並指近年中國美術圈抄襲事件屢見不鮮，與缺乏原創力及受到利益驅使有關。（擷自百度百科）

2023/04/24 15:48

〔中央社〕中國美術學院教師徐跋騁日前被揭發涉嫌長期抄襲外國作品。陸媒今天報導，徐跋騁已被停課接受調查，並指近年中國美術圈抄襲事件屢見不鮮，與缺乏原創力及受到利益驅使有關。

中國社群平台小紅書一個帳號日前揭發中國美術學院教師徐跋騁涉嫌長期抄襲外國作品，包括涉抄襲美國藝術家卡贊堅（Jim Kazanjian）及英國藝術家蓋文（Seana Gavin）的作品，相信徐跋騁的抄襲史可能超過10年。

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蓋文日前在社交平台IG發文，指對徐跋騁公然剽竊她的作品感震驚，徐跋騁的畫作售價高達10萬美元，呼籲抵制徐。

陸媒封面新聞今天報導，據中國美院24日上午消息，徐跋騁已停課接受調查。正展出徐跋騁作品的藝術館公眾號推文，已刪除對徐跋騁作品的介紹。

報導表示，近年來中國美術圈的抄襲事件屢見不鮮，一些具有爭議性，一些是幾可肯定的惡劣抄襲事件。

多名藝術行業人士表示，出現抄襲現象除了因缺乏自我原創力外，更多是受到利益驅使。如今藝術領域在中國國內蓬勃發展，很有生機，在許多城市的美術館、藝術館已不再冷清，但凡稍有「乾貨」的展覽，人流量均不少，不管國畫、油畫、視覺藝術，受眾面廣，水漲船高。

這些人士指出，知名畫廊、美術機構以及個人買家，都會花高價購入藝術家作品。以油畫為例，中小尺寸作品賣價多為人民幣5萬元到10萬元一幅不等，藝術地位稍高的畫家作品售價更高。

青年畫家袁偉恆表示，繪畫借鑒並不是壞事，但一定需要注意版權。他指自己一些繪畫作品也會以超寫實的方式，對國外很多知名攝影師的作品進行臨摹，這需要提前和原作者購買版權或獲得授權，價格也不貴。

袁偉恒認為，單從網友發出的作品看來，徐跋騁的作品涉嫌抄襲的可能性較大。不過，有少數專業人士看過卡贊堅和徐跋騁的作品對比後，認為是否抄襲有待繼續討論。

報導表示，徐跋騁為中國國內知名青年藝術家，2013年畢業於中國美術學院油畫系，獲碩士學位，現為中國美術學院油畫系第二工作室教師；曾被德國貝爾藝術基金會評為2014年度「最具潛力青年藝術家」。

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