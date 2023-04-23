燒起來了！加州迪士尼表演「巨龍」卻著火 觀眾驚逃

加州迪士尼樂園一處園區傳出一條高達45英尺的巨龍在23日晚間一場表演中意外著火，工作人員立即護送在場人員逃離現場，目前並未傳出傷亡消息。（圖擷取自推特@LearnThisBiz）

2023/04/23 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，加州迪士尼樂園一處園區傳出一條高達45英尺的巨龍在周六（22日）晚間一場表演中意外著火，使得在場所有人員紛紛逃離現場，目前並未傳出傷亡消息。

根據 《美國廣播公司》（abc）報導，一名現場觀看表演的民眾表示，起初看到龍的頭開始發光，接著火焰和噴霧冒了出來，覺得相當新奇，但隨後發現頭部開始發生一些小爆炸，突然間整條龍就被火舌吞沒了，工作人員也開始護送現場民眾離開。

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報導內提到，當時的表演為「幻想奇觀煙花大匯演」（Fantasmic!），使用水火特效講述米老鼠作為魔法師學徒的故事，內容也會穿插迪士尼經典電影片段，結局通常會是煙火秀，不過此次大火打斷了節目原先的安排。

迪士尼樂園官方指出，當時演出的所有演員皆從原地點離開，並表示並未有任何人員傷亡，目前正在調查起火原因。

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