燒起來了！加州迪士尼表演「巨龍」卻著火 觀眾驚逃

2023/04/23 23:47

〔即時新聞/綜合報導〕外媒報導,加州迪士尼樂園一處園區傳出一條高達45英尺的巨龍在周六(22日)晚間一場表演中意外著火,使得在場所有人員紛紛逃離現場,目前並未傳出傷亡消息。

根據 《美國廣播公司》(abc)報導,一名現場觀看表演的民眾表示,起初看到龍的頭開始發光,接著火焰和噴霧冒了出來,覺得相當新奇,但隨後發現頭部開始發生一些小爆炸,突然間整條龍就被火舌吞沒了,工作人員也開始護送現場民眾離開。

報導內提到,當時的表演為「幻想奇觀煙花大匯演」(Fantasmic!),使用水火特效講述米老鼠作為魔法師學徒的故事,內容也會穿插迪士尼經典電影片段,結局通常會是煙火秀,不過此次大火打斷了節目原先的安排。

迪士尼樂園官方指出,當時演出的所有演員皆從原地點離開,並表示並未有任何人員傷亡,目前正在調查起火原因。

