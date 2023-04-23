歐盟外長波瑞爾：歐洲海軍應在台海巡航

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）23日在法國《星期日報》（Journal Du Dimanche）發表評論，呼籲歐洲海軍在台灣海峽巡航，因台灣對歐洲太重要。（彭博）

2023/04/23 15:53

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據法新社報導，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）23日在法國《星期日報》（Journal Du Dimanche）發表評論，呼籲歐洲海軍在台灣海峽巡航；他的評論與他上週在歐洲議會時的說法一致，當時他強調台灣對歐洲是如何的重要。

波瑞爾在評論中指出：「台灣在經濟、商業以及科技上都與我們有關，這就是為什麼我呼籲歐洲海軍巡邏台海，展現歐洲在這個絕對重要區域上自由航行的承諾。」

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中國軍隊4月8日至10日在台海展開了為期3天的環台軍演，已對台灣總統蔡英文和美國聯邦眾議院議長麥卡錫會面做出回應。

而在4月18日，波瑞爾在歐洲議會大會討論歐盟與中國關係時表示：「台灣明顯是我們保障和平的地緣戰略周圍的一部分。我們不僅有道德理由拒絕對台灣採取的（軍事）行動，還有重大經濟利益，因為台灣在製造最先進半導體上占有戰略角色」。

在波瑞爾發表這番言論之前，法國總統馬克宏9日在訪中行程結束後主張，歐洲不該捲入台海衝突，也不應成為美國附庸，這番談話引發譁然，並掀起美國和歐盟政治人物的批評。

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