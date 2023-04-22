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    聯合國報告：近8年全球均溫創新高 冰河融化「破表」

    秘魯帕斯托魯里（Pastoruri）冰河的水滴。（美聯社檔案照）

    秘魯帕斯托魯里（Pastoruri）冰河的水滴。（美聯社檔案照）

    2023/04/22 00:20

    〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國21日發表的報告指出，過去8年期間全球平均氣溫創下有紀錄以來的最高值，去年冰河融化速度和海平面上升都再次創新紀錄，影響範圍從山峰到海洋深處、每塊大陸，「南極海冰減少到紀錄史上最低程度，一些歐洲冰川融化更達到真的是破表」。

    根據聯合國「世界氣象組織（WMO）」發表的這份「2022年全球氣候狀況（State of the Global Climate 2022）」報告，2015到2022年間，儘管有連續3年反聖嬰現象帶來的冷卻效應，但是這8年間全球平均氣溫仍是紀錄史上最高；2022年全球均溫比1850年到1900年期間平均氣溫高攝氏1.15度。

    海平面上升幅度也寫下新高，2013年到2022年期間平均每年上升4.62公釐，是1993到2002年間上升速度的兩倍，1990年代以來累積上升10公分。海洋溫度也創新紀錄，去年58%的海面經歷一次海洋熱浪。

    大氣中的三種主要溫室效應氣體二氧化碳、甲烷和一氧化二氮濃度，都在2021年創觀測史新高紀錄，而且資料顯示2022年還在持續上升。

    有長期觀測的全球參考基準冰河，在2021年10月到2022年10月期間，平均厚度減少超過1.3公尺，遠高於前一個10年流失的平均厚度，自1970年以來，累積流失厚度已將近30公尺。

    在歐洲，因為去年冬季雪量少、3月來自薩哈拉沙漠的沙塵暴、5月到9月初熱浪的綜合影響，阿爾卑斯山冰河融化打破紀錄。瑞士冰河冰量在2021到22年間減少6%，2001到22年間更少了1/3，且史上首次出現即使是在非常高海拔的測量站，積雪在夏季完全融化。南極海冰覆蓋面積在去年6月、7月也寫下最低紀錄。

    世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說，「我們已經輸了冰河融化這場比賽，因為我們的二氧化碳濃度是這麼的高」，將影響給人類、農業使用的淡水供應量，若河川可航行度降低，也會衝擊運輸，將是未來的一大風險。

    不過，還是有樂觀的理由，包括對抗氣候變遷的方式正愈加可負擔，全球也正在開發更好的減少氣候變遷影響的方式，現在全球暖化趨勢不再如2014年所預測的邁向升溫攝氏3到5度，而是2.5到3度。塔拉斯說，「在最好的情況下，我們仍可達到升溫幅度限制在攝氏1.5度內的目標」。

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