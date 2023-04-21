狀告澳媒評論涉誹謗 美國福斯執行長梅鐸突撤案

美國福斯公司執行長拉克蘭．梅鐸，無預警的撤銷對澳洲新聞網站Crikey的誹謗訴訟。（法新社）

2023/04/21 19:04

〔中央社〕美國福斯公司（Fox Corp.）執行長拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）已撤銷對澳洲新聞網站Crikey的誹謗訴訟，該網站曾在評論中指稱他是2021年1月6日美國國會大廈襲擊案的共犯。

路透社報導，拉克蘭．梅鐸在澳洲的律師表示，他的委任人相信會在這場與網路出版商Private Media及旗下新聞網站Crikey的官司中勝出，但不希望本案導致福斯在美國涉及另一起和美國國會大廈襲擊案有關的訴訟被公開；對此，福斯3天前才支付逾7.8億美元和解金。Crikey的律師已暗示，他們會運用此案的相關證據來打官司。

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福斯新聞（Fox News）18日以7億8750萬美元就投票科技公司Dominion提出的誹謗案達成和解，避免了一場大多數專家認為可能損及名譽的審判。Dominion指控福斯新聞散布虛假陳述，將其投票機與2020年美國選舉舞弊陰謀論掛鉤。

拉克蘭．梅鐸的委任律師邱吉爾（John Churchill）今天發聲明表示：「梅鐸先生…不希望讓Crikey利用另一管轄權內已落幕的訴訟來打官司，並作為吸引訂戶、增加營收的行銷手段。」

Private Media的律師布萊德雷（Michael Bradley）說，拉克蘭．梅鐸在毫無預警的情況下，終止他在聯邦法院提出的訴訟，並將替Private Media支付相關費用。布萊德雷拒絕透露費用的金額。

布萊德雷在一封電子郵件中表示：「這（撤告）完全佐證了他們（Crikey及其員工）捍衛新聞自由原則的立場。」

拉克蘭．梅鐸撤告的決定是梅鐸家族涉入的第2起備受矚目誹謗官司停止訴訟，這兩起訴訟皆因保守派新聞媒體福斯新聞報導2020年美國大選以及2021年1月6日的美國國會大廈襲擊案而起，福斯新聞宣揚川普毫無根據的說法；川普一再聲稱在大選中輸給現任美國總統拜登是場騙局，但始終未提出證據。

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