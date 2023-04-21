打擊中國海外警局 美英等多國展開行動

中國海外警局已引起西方國家警戒。示意圖。（路透）

2023/04/21 14:07

〔中央社〕美國政府近日在紐約逮捕涉嫌運作中國海外祕密警察局的男子，在全球掀起連鎖效應，多國展開不同程度行動；其中英國官員批評威權政府意圖實施跨國鎮壓，確認執法部門已展開調查。

美國自由亞洲電台（RFA）20日報導，美國政府重錘出擊，起訴2名涉嫌經營中國祕密警察局的華裔後，在全球掀起連鎖效應。英國國會向政府提出緊急質詢，官員確認執法部門已展開調查。而多國政府也相繼展開不同程度的行動。

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英國「泰晤士報」（The Times）近日發布的長篇調查報導，在英國政壇投下震撼彈。披露當地中國僑領林瑞友，涉嫌在大倫敦南部克洛伊頓（Croydon）區主理一個中國祕密警察局。

報導指出，林瑞友是中國商人，曾任倫敦金融城和威斯敏斯特選區華人保守黨副主席，以及英國福建同鄉聯誼總會會長，長期在中共統戰部控制的組織及英國保守黨高層之間遊走，懷疑替中共在英國從事統戰和滲透。

泰晤士報報導發表隔天，英國國會下議院提出緊急質詢。英國罪案及警務國務大臣菲利普（Chris Philp）對此表示關注，並確認執法部門正對境內3個相關場所展開調查，因此未能透露太多細節，以免影響調查及未來可能的起訴。不過他重申，英國政府決心保護在英國的所有社群，免受跨國鎮壓影響。

菲利普說，這種令人震驚的活動，是威權政府實施跨國鎮壓的一部分，目的是要讓海外批評者噤聲，破壞民主和法治，以增進他們自己狹隘的地緣政治利益。這不限於中國，也包括其他國家。

但英國跨黨派議員質疑涉事的中國商人林瑞友和英國保守黨關係密切，指林瑞友曾為保守黨舉辦籌款晚宴，並和兩名保守黨籍的前首相一同出席活動，暗批保守黨礙於黨內尷尬而迴避問題，置國安於不顧。

除了英國，多國的政府也相繼對中國在當地的祕密警察局展開不同程度的行動。

報導提到，除荷蘭以及希臘正展開調查，中國在韓僑民協會總會會長王海軍，因涉嫌違法經營，也被韓國警方移交檢察部門。另德國和愛爾蘭也下令關閉當地相關場所。

總部位於西班牙的人權組織保護衛士（Safeguard Defenders）去年發表的報告指出，中國在全球開設逾百個警僑事務海外服務站，這些機構實際上是中國的祕密警察局，監控海外華人並強迫他們回國受審。

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